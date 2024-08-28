Идеальный выбор даже для тонких волос: какие стрижки подходят для круглого лица

Есть три стрижки, которые отлично подойдут женщинам с круглым лицом. Они будут хорошо выглядеть даже с короткой длиной и тонкими волосами.

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Какие стрижки делают лицо худее / Коллаж: Главред, фото: instagram/colibri_artem

Каждая женщина хочет выглядеть на все 100%. Красивые и ухоженные волосы могут добавить и так же отнять много баллов со всего образа. Важно не только качество волос, но и прическа. В некоторых случаях стрижка может не подойти вам. Так, например, круглолицым дамам идеально подойдут далеко не все стрижки.

Если у вас такой тип лица, то этот материал для вас. Главред расскажет о том, какую стрижку лучше сделать на круглое лицо.

Какая прическа лучше всего подходит для круглого лица

Есть несколько универсальных стрижек, которые подойдут для женщин с круглым лицом.

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Пикси и викси

Эти стрижи отлично подойдут женщинам старше 40-50 лет. Они будут хорошо выглядеть даже с тонкими волосами. Такие прически очень легкие в носке. Они не требуют тщательной укладки. Достаточно просто расчесать волосы и пряди уже будут ложиться на свои места.

Стоит отметить, что при стрижке пикси волосы на висках и затылке укороченные, а на макушке - удлиненные. Это позволяет сохранять объем. Также можно сделать асимметричную челку, которая хорошо подойдет женщинам с круглым лицом.

Викси - примерно такая же стрижка, но выглядит более лохматой. Они будет создавать эффект вьющихся волос. Такая многослойность создает дополнительный объем.

Каскад

Шикарным выбором станет каскад. Он отлично подходит обладательницам тонких и редких волос. Эта стрижка очень легкая в укладке и не требует особых усилий. Лучше всего она выглядит на волосах средней длины. Пряди, которые будут слегка падать на лицо, смогут скрыть щечки и сделать лицо худее.

Боб

Эта стрижка подойдет женщинам с круглым лицом, имеющих волосы средней длины. Такая прическа сможет придать круглому лицу более вытянутую форму. Стоит отметить, что есть несколько видов стрижки боб, каждая женщина сможет подобрать ту, которая лучше всего подходит ей.

Блант боб - стрижка с прямым срезов. Лонг-боб - более длинная стрижка. Боб-ковбой - длина не ниже подбородка с филированные концы.

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