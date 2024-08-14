Массаж для лица от морщин: японки поделились удивительным лайфхаком

Японские женщины делают массаж кобидо. Этот массаж разглаживает морщины, а также облегчает головные боли.

https://glavred.info/fashion/massazh-dlya-lica-ot-morshchin-yaponki-podelilis-udivitelnym-layfhakom-10588346.html Ссылка скопирована

Массаж для кожи лица от старости / Коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua

Большинство женщин хотели бы сохранить свою красоту на долгие годы безо всяких "уколов красоты". Однако многие не знают, как правильно ухаживать за своим лицом. С возрастом на нем появляются морщины, усталый вид. В то же время японцы надолго остаются молодыми. Они уже несколько веков пользуются своим секретным массажем для лица, с помощью которого сохраняют свою молодость и красоту.

Весь секрет кроется в массаже кобидо. В нем насчитывается более 40 быстрых и медленных движений. Следует отметить, что кобидо - это часть комплексного подхода к сохранению здоровья и красоты, который предусматривает горячие ванны, специальные маски и травяные настои. Японцы убеждены, что красота является результатом гармонии тела, ума и души. Об этом сообщает журнал Elle.

Какая польза кобидо

Во время правильно сделанного массажа кобидо глубоко прорабатываются мышцы лица, активизируется кровообращение. К тому же удастся запустить процессы лифтинга и обновления кожи.

видео дня

Курс такого массажа позволит уменьшить глубокие морщины и отеки. Считается, что он также может облегчить головные боли и стабилизировать нервную систему. Стимулирование определенных точек на лице может влиять на энергетические потоки в теле.

Техника массажа кобидо

Точечный массаж стимулирует точки на лице, которые связаны с различными органами и системами тела. Он помогает улучшить кровообращение и снять напряжение.

Во время лимфодренажа осуществляются легкие и ритмичные движения. Они улучшают отток лимфы, уменьшают отеки и улучшают выведение токсинов из организма.

Глубокий массаж мышц помогает снять напряжение, улучшает тонус и эластичность кожи. С его помощью происходит уменьшение морщин.

Мягкие поглаживания и растирания улучшают микроциркуляцию крови. Это обеспечивает кожу кислородом и питательными веществами.

Вас также заинтересует:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред