Непослушные пушистые волосы: что делать, чтобы была шикарная укладка

Красивые и ухоженные волосы сразу бросаются в глаза прохожим. Многие женщины мечтают о послушных длинных волосах. Однако есть много женщин с непослушными волосами, которые сильно пушатся. Известный звездный стилист Михаил Прус рассказал, что делать, если волосы сильно пушатся и как за ними правильно ухаживать.
Почему волосы сильно пушатся
Пушистые волосы - это пористые и сухие волосы. В них открыты волосяные чешуйки и поэтому волосы активно теряют всю влагу. В то же время они впитывают в себя всю влагу с улицы, из-за чего и начинают пушиться.
Что делать с пушистыми волосами
Если у вас пушистые волосы, то нужно правильно за ними ухаживать. В первую очередь это касается мытья головы. Обязательно нужно сперва дважды помыть кожу головы шампунем.
"Не забывайте, что шампунь предназначен именно для кожи головы, а не для волос", - сказал Михаил Прус.
После мытья кожи головы шампунем волосяные чешуйки откроются и в этот момент нужно нанести маску. Она сможет глубже зайти внутрь. Главное выдержать правильное количество минут, которое указано в инструкции.
После того как вы смоете маску, нужно нанести кондиционер. Именно он закроет чешуйки и будет сдерживать все увлажняющие средства внутри.
Стилист советует пользоваться еще и несмываемыми увлажняющими спреями для волос.
Смотрите видео о том, как ухаживать за пушистыми волосами:
Кто такой Михаил Прус?
Михаил Прус - известный украинский стилист. Он является звездным мастером причесок, создал свой курс по прическам. Михаил Прус делает укладки звездам украинского шоу-бизнеса. Его клиентками стали Тина Кароль, Анна Тринчер, Ксения Мишина, Леся Никитюк, Надя Дорофеева, Джамала и другие. Михаил Прус имеет опыт работы на телевизионных проектах с бешеным темпом.
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