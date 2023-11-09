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Бережно распутает волосы: какая расческа лучшая для ежедневного использования

Ангелина Подвысоцкая
9 ноября 2023, 05:00
Некоторые расчески для волос не следует использовать для обычного расчесывания, потому что они могут испортить пряди.
волосы, расческа
Какая расческа не путает волосы / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua

Мало кто обращает внимание на то, какой расческой вы расчесываете волосы. Даже дорогостоящие средства по уходу могут не спасти ваши волосы, если вы используете неправильную расческу или не следите за ее чистотой.

Существует очень много видов гребешков, но не все подходят для ежедневного использования. К тому же следует обращать внимание на то, из какого материала изготовлены щетинки. Важные советы о том, как правильно выбрать расческу для ежедневного использования дал звездный стилист Михаил Прус.

Как выбрать расческу

Эксперт рассказывает о том, что существуют расчески с натуральными и нейлоновыми щетинками. Однако в нашем случае слово "натуральный" не означает лучший выбор.

видео дня

Михаил Прус убеждает, что грубинцы с натуральными щетинками не смогут расчесать запутанные волосы. Они действительно будут бережно относиться к волосам, но спасти не смогут, если ваши пряди постоянно путаются.

Стилист предпочитает расчески с нейлоновыми щетинками. Ими можно легко расчесать даже запутанные волосы. Однако следует обратить внимание на длину щетинок.

Если перед вами расческа со щетинками одинаковой высоты, то она будет расчесывать волосы равномерно и результат будет лучше, чем расческа со щетинками разной высоты.

Смотрите видео о том, как правильно выбрать расческу для волос:

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