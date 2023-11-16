Стрижки для женщин 60+ на короткие волосы: даже у тонкой шевелюры будет объем

Названы 4 стрижки, которые помогут выглядеть стильно и визуально омолодят.

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Самые модные стрижки для женщин 60+ / Коллаж: Главред, фото: instagram/anna__volegova, instagram/olgakursitis

Прическа - неотъемлемая часть образа любой женщины. Волосы должны быть не только чистыми, но и красиво уложенными. Такой вид сразу добавляет женщине уверенности и делает её еще более привлекательной и ухоженной.

Однако далеко не каждая стрижка подойдет женщине в возрасте. Все дело в том, что с годами густота значительно уменьшается, волосы становятся склонными к выпадению, та и длинные волосы могут не подойти женщине за 60+.

Что же делать в таком случае? Выход простой. Вам нужно подобрать модную короткую стрижку на тонкие волосы и такие прически существуют. С их помощью вы сможете создать объем, волосы будут меньше выпадать, а живой блеск прядей сохранится.

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Стрижки на короткие и тонкие волосы

Отличным выбором для вас станет всем известное каре. Однако вам стоит понимать, что есть несколько видов этой прически. При выборе стоит учитывать индивидуальные особенности формы лица.

Круглое каре с удлиненной прямой челкой

Эта прическа подойдет женщинам с овальной или треугольной формой лица. Черты будут приобретать выразительность, что сделает вас особенной. Кроме того эта стрижка способна скрыть морщины лба.

Каре с косой челкой

Если у вас квадратная или круглая форма лица, то лучше выбрать именно эту стрижку. Косая челка поможет вам визуально вытянуть овал лица и смягчить черты.

Каре с асимметричной челкой

Этот вариант просто идеально подходит женщинам 60+. Прическа способна сделать образ необычным, модным и стильным. Женщины с такими волосами точно будут выглядеть моложе.

Круглое каре без челки

Если у вас нет проблем с лицом и вы хотите показать это всем, то смело можно делать стрижку круглое каре без челки.

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