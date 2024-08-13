Бабушка женщины скрывала этот секрет на протяжении многих десятилетий, и только случайно сделанный ДНК-тест раскрыл давнюю тайну.

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Женщина сделала тест ДНК для развлечения, но внезапно разоблачила ужасный секрет своей семьи/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

В то время как некоторые люди делают тесты ДНК, чтобы подтвердить отцовство или узнать больше о своем происхождении, бывают случаи, когда некоторые делают такие тесты для развлечения. Именно для развлечения хотела сделать домашний ДНК- тест одна женщина, когда заказывала его, однако в итоге она подтвердила давние семейные слухи.

Свою историю женщина рассказала на Reddit, отметив, что ее поразили результаты теста, пишет The Mirror.

"Мой дедушка по отцовской линии на самом деле биологически не был моим дедушкой. Много лет ходили слухи, что моя бабушка изменила ему с французским или, возможно, немецким солдатом, но он знал и просто остался воспитывать детей", - говорится в сообщении. видео дня

Она объснила, что тест ДНК ее сестры показал, что она на 25% француженка - это означает, что их отец должен быть на 50% французом.

"Мой папа никогда не знал, кто был его настоящим биологическим отцом. Я не думаю, что ему кто-то рассказывал эту информацию. Настоящий папа моего папы не является частью нашей жизни. Я всегда считала дедушкой того дедушку, с которым я выросла", - отметила женщина.

Она подчеркнула, что все еще считает дедушкой того, который на самом деле принимал участие в ее жизни. Но в то же время она отметила, что ей странно понимать, что ее настоящий дедушка - просто какой-то случайный француз, которого она никогда не встретит и, наверное, никогда не узнает его имени. Также женщина предположила, что ее биологического дедушки возможно даже уже нет среди живых.

The Daily Mirror The Daily Mirror - британская национальная газета в формате таблоид. Является первым представителем таблоидной журналистики.

Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Первоначально Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветовой и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

Ранее Главред рассказывал, что женщина отказалась от ребенка, узнав ужасную тайну - правду от нее скрывали 2 года. Матери "разбила сердце" ужасная тайна о ее сыне, которую от нее скрывали самые родные люди. Правда поставила ее жизнь "с ног на голову".

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