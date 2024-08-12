Женщина отказалась от ребенка, узнав ужасную тайну: правду от нее скрывали 2 года

Матери "разбила сердце" ужасная тайна о ее сыне, которую от нее скрывали самые родные люди. Правда поставила ее жизнь "с ног на голову".

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Женщина отказалась от ребенка, узнав ужасную тайну/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Женщине разбила сердце правда о ее маленьком сыне, которую самые родные люди скрывали от нее на протяжении 2 лет. Автор Reddit в своей публикации поделилась своей болью, рассказав о том, что через несколько лет после рождения сына узнала, что не является его биологической матерью, пишет The Mirror. Теперь она хочет полностью отказаться от своих прав на сына.

36-летняя женщина объяснила, что она была в отношениях со своим 35-летним мужем почти 10 лет, из которых 7 лет они были женаты. Однако из-за проблем со здоровьем женщины они не могли зачать ребенка естественным путем, и поэтому задумывались об искусственном оплодотворении (экстракорпоральное оплодотворение, ЭКО). Однако ЭКО было для семьи очень дорогим.

В это время подруга женщины согласилась помочь семье и стать их суррогатной матерью, таким образом рождение ребенка для мужа с женой было бы не таким дорогим и они могли бы себе это позволить.

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"Я всегда хотела быть мамой. Опустошение - это то, что я чувствовала, когда узнала, что у меня заболевание, из-за которого было бы почти невозможно выносить ребенка до срока. Мы начали изучать стоимость суррогатной матери. Это действительно дорого! Моя близкая подруга еще с колледжа, которая уже имела двух собственных детей, предложила нам стать суррогатной матерью, чтобы сократить расходы. После двух неутешительных сеансов ЭКО, что не привело к беременности, она забеременела с третьей попытки и вынашивала нам мальчика", - рассказала женщина.

Она отмечает, что работала дополнительные часы, чтобы заработать больше средств, пока ее подруга вынашивала их ребенка как суррогатная мама. В то же время она заметила, что ее подруга и ее муж начали больше времени общаться. Так, иногда она возвращалась домой с работы на выходных и видела, что подруга уже была в их доме в то же время, когда ее муж был там.

"Я считала это безобидным, думала, что для нее хорошо знать моего мужа лучше, поскольку она, как я думала, вынашивала нашего ребенка для нас", - говорится в публикации женщины.

Но когда сыну супругов было два года и мама отвела его в больницу, там ребенку сделали анализы, и оказалось, что его группа крови является биологически невозможной, учитывая группы крови его биологических мамы и папы.

Обеспокоенная женщина сначала подумала, что в клинике имплантировали не те эмбрионы, и была готова вызвать юриста для поддержки. Но позже оказалось, что правда даже страшнее, чем она думала. Она сделала ДНК-тест на отцовство, результаты которого показали, что она не является матерью ребенка, но ее муж является отцом.

После этого ее муж признался, что пока они пытались сделать ее подруге искусственное оплодотворение, чтобы она стала их суррогатной матерью, подруга в то же время несколько раз имела сексуальные отношения с ее мужем и именно так забеременела.

"Я считала нашего сына зачатым с помощью ЭКО и рожденным суррогатной матерью, а оказалось, что он вовсе не является моим сыном и был зачат старомодным способом. Я абсолютно сломлена и постоянно плачу... Я сразу почувствовала тройное предательство - от того, кто был моим мужем, от моей подруги, и теперь, когда я осознала, что мой ребенок на самом деле даже не мой", - заявила женщина.

Опустошенная женщина подала на развод с мужем, но также говорит, что не хочет иметь ничего общего со своим сыном, зная, что он не связан с ней биологически. Она также разорвала отношения со своей подругой и пока что вернулась к родителям.

Часть комментаторов на Reddit осудили женщину за ее решение бросить сына после того, как она узнала, что он ей не родной. Однако многие поддерживали ее и писали, что она должна делать так, как ей будет лучше.

The Daily Mirror The Daily Mirror - британская национальная газета в формате таблоид. Является первым представителем таблоидной журналистики.

Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Первоначально Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветовой и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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