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Не из кирпича: из чего на самом деле будут дома в США - материалы удивят

Юрий Берендий
13 августа 2024, 17:32
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В США дома из кирпича строят редко по причинам, касающимся климата, экономики и строительных традиций. Главред выяснил, из чего строят дома в США.
Не из кирпича: из чего на самом деле будут дома в США - материалы удивят
Почему в США не строят дома из кирпича - неожиданное решение / Коллаж Главред, фото: pexels, УНИАН

Многие американцы предпочитают сталь или дерево при строительстве домов, ведь эти материалы имеют ряд преимуществ по сравнению с кирпичом и камнем. Американка, автор YouTube канала "Wanted Adventure" решила исследовать, почему в Америке крайне редко строят дома из кирпича.

Почему дома в Америке строят не из кирпича

По ее словам, дома в Америке строят из дерева, потому что в Америке много дерева.

"Особенно, когда европейцы впервые поселились там с огромными лесами вокруг, древесина была просто одним из самых распространенных и легкодоступных ресурсов. Поэтому вполне логично, что они начали строить дома из него. И когда вы начинаете делать что-то одним способом, иногда вы просто застреваете в этом способе", - делает вывод она.

Блогерша также предположила, что строители, которые строили дома из дерева научили следующее поколение строителей, как строить из такого же материала и, так далее.

"Американцы также научились любить то, как выглядят деревянные дома. В то время как в Европе развиваются технологии кладки", - указывает она.

Смотрите видео о том, почему дома в США не будут из кирпича:

Могут ли дома из кирпича выдержать торнадо

Она также указывает на то, что часто слышит в связи с вопросом о деревянных домах в США, что если бы в Америке строили дома из камня, как это делают люди в Германии, то торнадо не разрушали бы их.

"Однако, для того, чтобы действительно построить дом, защищенный от торнадо, просто сделать здание из камня, бетона, кирпича, буквально взять здание из бетона посреди Мюнхена и поставить его на Аллее Торнадо на пути действительно сильного торнадо, этого будет недостаточно", - сказала она.

Блогер добавляет, что торнадо создают очень сильные ветры, и с этими ветрами они поднимают огромные объекты, такие как автомобили, грузовики и автобусы, и бросают их в воздух.

"Итак, торнадо-устойчивые дома нужно строить так, чтобы они выдерживали не только сильный ветер, но и автобус, который летит на него со скоростью 200 миль в час, то есть около 320 километров в час. Так что да, просто построить дом из бетона или камня не сделает его торнадо-устойчивым. Вам понадобится специальный дизайн и специальные материалы, окна, двери, которые могли бы выдержать автобус, мчащийся на них со скоростью 320 и более километров в час, и которые могли бы выдержать давление, создаваемое этими вихревыми ветрами", - говорится в видео.

Кроме того, это было бы огромным делом и стоило бы немалых денег, потому что Аллея Торнадо очень большая и даже намного больше всей Германии.

Что известно о YouTube-канале "Wanted Adventure"

"Wanted Adventure" - YouTube-канал, который ведет блогер по имени Дана. Девушка в видео рассказывает культурные различия между Германией и США, а также о своем личном опыте американца, который живет в Германии.

Из чего строят дома в Америке

Эксперты из Abstract Masonry Restoration отмечают, что после Второй мировой войны общественные тенденции начали отходить от использования кирпича в жилищном строительстве из-за желания потребителей середины века иметь загородные дома, которые эстетически отличались от городских аналогов. Кроме того, изменения в строительных нормах означали, что использование кирпича больше не было обязательным, что означало меньший спрос на материал, а также на каменщиков, необходимых для его установки.

"Текущий экономический ландшафт еще больше подчеркивает это изменение. На современном рынке жилья кладка уже не является рентабельным вариантом. Использование стали для строительства является более экономной альтернативой по сравнению с наймом каменщиков, покупкой кирпича и затратами на монтаж", - делают вывод они.

Экономист Джон Бинкли на форуме Quora отмечает, что кирпич и камень намного дороже, гораздо менее гибкие и универсальные, особенно для будущих дополнений и модификаций, не "обеспечивают лучшую защиту", и даже не служат дольше в значимом или полезном смысле.

"Каркасное строительство даст вам гораздо больший дом за ваш бюджет, чем если бы вы строили из кирпича или камня. Каркасные дома, при надлежащем уходе, служат бесконечно долго, а кирпичные дома также нуждаются в уходе, который является чрезвычайно дорогим. Каркасные дома также гораздо более универсальны, и их гораздо легче модифицировать в будущем, поскольку предпочтения людей и технологии меняются", - пишет он.

По его словам, в США изменились предпочтения в отношении образа жизни, так что, например, люди больше не хотят иметь отдельные кухни и столовые (они хотят дома "открытой концепции" с многофункциональными "большими комнатами").

"Значительное увеличение количества электроприборов увеличило потребность в дополнительной электропроводке. Такие предпочтения можно легко реализовать в универсальных каркасных домах", - говорит экономист.

Также, каркасные дома также гораздо легче изолировать, поэтому они лучше справляются как с холодом, так и с жарой, чем кирпичные или каменные.

Что такое Quora

Quora - это социальный веб-сайт вопросов и ответов и онлайн-рынок знаний со штаб-квартирой в Маунтин-Вью, штат Калифорния. Он был основан 25 июня 2009 года и стал общедоступным 21 июня 2010 года. Пользователи могут сотрудничать, редактируя вопросы и комментируя ответы, предоставленные другими пользователями. По состоянию на 2020 г. веб-сайт посещали 300 миллионов пользователей ежемесячно, сообщает Википедия.

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