'Написано в его трудах': что любил есть Тарас Шевченко - некоторые блюда удивляют

Биографы и шевченковеды смогли узнать почти все тайны биографии гения Тараса Шевченко и даже рассказали о кулинарных вкусах Кобзаря.

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Биография Тараса Шевченко - что больше всего любил есть Кобзарь / Коллаж Главред, фото: УНИАН, wikipedia

Символ украинской нации, Кобзарь Тарас Шевченко имел особую любовь к еде. Он был частым гостем самых разнообразных ресторанов, ведь зарабатывал неплохие деньги на своих портретах на заказ. Об этом в эфире "Сніданку з 1+1" рассказала Екатерина Барановская, старший научный сотрудник экскурсионного отдела Национального музея Тараса Шевченко в Киеве.

Что любил есть Тарас Шевченко

"Кофейня, икра, устрицы, цыплята, эстонская колбаска, ростбиф, холодная телятина и, конечно, сало и домашняя колбаска. Это лишь небольшой перечень блюд, которые Тарас Шевченко упоминает в своих записях", - отмечает Екатерина Барановская.

По словам эксперта, больше всего украинский Кобзарь любил борщ, но непростой.

"Борщ был или затертый пшеном и затолченный старым салом, или сушеными карасями", - указывает она.

Кстати, в рыбе Шевченко разбирался особенно хорошо.

"Щука, судак, крепко приправленные перцем, тарань. И вот в письме к своему троюродному брату Варфоломею Шевченко, Тарас просил его прислать на свадьбу Тараса с Ликерой сушеных карасей несколько десятков и запеченного днепровского леща", - делится шевченкознавица.

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Кроме того, Тарас Шевченко любил колбаски, но не немецкие, просил прислать ему украинских.

"Обожал вареники, особенно с творогом, да так, что иногда они аж вперед глазами у него стояли. А в ссылке в Казахстане привык к пельменям. За раз мог съесть аж 100 штук", - говорится в сюжете.

Также Екатерина Барановская рассказывает о забавном случае, который произошел из-за чрезмерной любви Шевченко к пельменям.

"Однажды Шевченко пришел к жене коменданта Новопетровской крепости Агаты Усковой. Агата лепила эти пельмени, зашел Шевченко и она спросила его, сколько на вашу душу сделать. Он ответил 100. Она пошутила, ну не уж то вы съедите 100 пельменей. И действительно они слепили 100 пельменей, отдельно для Шевченко. Там даже в шутку добавили в некоторые перца, каких-то еще таких сюрпризиков. Но Шевченко съел, не моргнув глазом", - рассказывает специалист.

Екатерина Барановская добавляет, что овощи также были в рационе Кобзаря.

"Любил лук, чеснок, огурчики, как и свежие, так и соленые, а больше всего любил молодую редьку", - делится она.

Что любил пить Тарас Шевченко

Так, по данным шевченковедов, во время учебы в художественной академии Тарас был кофеманом, ведь тогда именно кофе держал его в тонусе. Но больше чем кофе Шевченко любил черный чай, и он обязательно должен был быть с лимоном.

"Такой напиток как чай Шевченко уже оценил, будучи в ссылке. Там были проблемы с хорошей качественной водой и как раз чаем с лимоном он спасался от жажды. А иногда Шевченко для профилактики каких-то заболеваний добавлял чай и ром. Его друзья даже шутили, что Шевченко пил не чай с ромом, а ром с чаем. Кстати именно чай Шевченко брал собой на пикник, а к чаю на природе всегда были фрукты. Больше всего любил Шевченко - сливу и арбуз", - резюмировала Екатерина Барановская.

Что известно о "Сніданок з 1+1" "Завтрак с 1+1" - утреннее шоу телеканала 1+1 производства 1+1 Media. Программа длится три часа и является самым длинным в Украине утренним шоу в прямом эфире. "Сніданок з 1+1" подает новости, развлечения, полезные советы и интервью с интересными гостями в прямом эфире. Программа содержит несколько утренних выпусков ТСН, сообщает Википедия. "Сніданок з 1+1" имеет собственную музыкальную студию, поэтому в программе звучит живая музыка. На YouTube канал "Сніданку з 1+1" подписано более 500 тысяч пользователей.

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