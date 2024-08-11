Счета вырастут до небес: какие приборы 'никогда не оставляют в режиме ожидания'

Эксперты назвали несколько "энергопотребляющих" приборов, которые никогда не стоит оставлять в режиме ожидания, чтобы не получить огромные счета за свет.

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Какие приборы потребляют больше всего электроэнергии - полный список / Коллаж Главред, фото: УНИАН, pexels

Сегодня в домах так много бытовых приборов, что домовладельцы могут быть поражены огромным количеством устройств, которые они подключили к розеткам по всему дому и которые не должны работать, если задуматься над этим вопросом, сообщает Express.

Существуют такие приборы, как холодильники и морозильные камеры, которые никогда не следует выключать. Они постоянно расходуют электроэнергию, и, кроме того, что у вас есть энергоэффективные модели, вы мало что можете сделать, чтобы уменьшить их энергопотребление, кроме как открывать их как можно реже.

Для тех, кто отправляется в отпуск до конца лета или просто пытается сэкономить как можно больше денег на счетах за электроэнергию, Ян Палмер-Смит, эксперт по бытовой технике компании Domestic and General, определил "худшие приборы", которые домохозяйства "никогда не должны оставлять в режиме ожидания" - и ответил на некоторые распространенные вопросы.

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Он отметил, что оставление определенных приборов включенными может привести к потреблению электроэнергии, а это последнее, что нужно во время кризиса, связанного с повышением стоимости жизни.

Но это еще не все, ведь чаще всего эти приборы также нужно выключать из розетки для максимальной экономии электроэнергии.

"Некоторые считают, что достаточно просто выключить их, но есть много электроприборов, которые продолжают потреблять энергию, когда их оставляют включенными в сеть - их часто называют "устройствами-вампирами"", - сказал Ян.

Гуру бытовой техники рассказал, что "самыми распространенными устройствами-вампирами", которые можно встретить в домах, являются стиральные и посудомоечные машины, сушилки для белья, телевизоры и микроволновые печи.

Он также пояснил, что компьютерные мониторы, принтеры и кофемашины также являются одними из "наиболее энергоемких приборов".

Многие домохозяйства могут задаться вопросом, почему именно эти приборы дороже всего оставлять в режиме ожидания.

"Приборы, которые должны нагревать воду, потребляют много энергии, поэтому посудомоечные и стиральные машины имеют такие высокие показатели энергопотребления. В режиме ожидания они потребляют больше энергии, чем другие, поскольку должны быть готовы мгновенно нагреть воду по первому требованию", - пояснил Ян.

Эти приборы должны быть полностью отключены от сети или по крайней мере выключены в розетке, поскольку простое отключение с помощью пульта дистанционного управления или на дисплее все равно будет потреблять электроэнергию.

"Любой прибор, который остается включенным или подключенным к розетке под напряжением, потребляет электрический ток. Даже в режиме сна или ожидания некоторые устройства продолжают использовать энергию для обновления, подключения к удаленным серверам и записи данных. Единственный способ убедиться, что вы не используете энергию - это выключить устройство в розетке или вытащить его из розетки", - сказал эксперт.

Однако есть несколько бытовых приборов, которые "никогда не следует выключать", несмотря на то, что они потребляют много электроэнергии.

"Хотя морозильные камеры холодильников составляют около 12 процентов счетов за электроэнергию в домохозяйстве, не стоит выключать их перед отпуском, поскольку это приведет к размораживанию холодильника, а также может вызвать появление запаха на кухне", - отмечает он.

Для тех, у кого бытовая техника отремонтирована, эксперт предложил альтернативный способ ее отключения.

"Режим ожидания, или энергосберегающие вилки, работают с пультами дистанционного управления. Устройство блокирует прохождение тока через розетку к прибору. Поэтому они удобны, если розетки находятся в труднодоступных местах", - сказал Ян.

Какие приборы потребляют больше всего электроэнергии / Инфографика: Главред

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