УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Счета вырастут до небес: какие приборы "никогда не оставляют в режиме ожидания"

Юрий Берендий
11 августа 2024, 18:49
287
Эксперты назвали несколько "энергопотребляющих" приборов, которые никогда не стоит оставлять в режиме ожидания, чтобы не получить огромные счета за свет.
Счета вырастут до небес: какие приборы 'никогда не оставляют в режиме ожидания'
Какие приборы потребляют больше всего электроэнергии - полный список / Коллаж Главред, фото: УНИАН, pexels

Сегодня в домах так много бытовых приборов, что домовладельцы могут быть поражены огромным количеством устройств, которые они подключили к розеткам по всему дому и которые не должны работать, если задуматься над этим вопросом, сообщает Express.

Существуют такие приборы, как холодильники и морозильные камеры, которые никогда не следует выключать. Они постоянно расходуют электроэнергию, и, кроме того, что у вас есть энергоэффективные модели, вы мало что можете сделать, чтобы уменьшить их энергопотребление, кроме как открывать их как можно реже.

Для тех, кто отправляется в отпуск до конца лета или просто пытается сэкономить как можно больше денег на счетах за электроэнергию, Ян Палмер-Смит, эксперт по бытовой технике компании Domestic and General, определил "худшие приборы", которые домохозяйства "никогда не должны оставлять в режиме ожидания" - и ответил на некоторые распространенные вопросы.

видео дня

Он отметил, что оставление определенных приборов включенными может привести к потреблению электроэнергии, а это последнее, что нужно во время кризиса, связанного с повышением стоимости жизни.

Но это еще не все, ведь чаще всего эти приборы также нужно выключать из розетки для максимальной экономии электроэнергии.

"Некоторые считают, что достаточно просто выключить их, но есть много электроприборов, которые продолжают потреблять энергию, когда их оставляют включенными в сеть - их часто называют "устройствами-вампирами"", - сказал Ян.

Гуру бытовой техники рассказал, что "самыми распространенными устройствами-вампирами", которые можно встретить в домах, являются стиральные и посудомоечные машины, сушилки для белья, телевизоры и микроволновые печи.

Он также пояснил, что компьютерные мониторы, принтеры и кофемашины также являются одними из "наиболее энергоемких приборов".

Многие домохозяйства могут задаться вопросом, почему именно эти приборы дороже всего оставлять в режиме ожидания.

"Приборы, которые должны нагревать воду, потребляют много энергии, поэтому посудомоечные и стиральные машины имеют такие высокие показатели энергопотребления. В режиме ожидания они потребляют больше энергии, чем другие, поскольку должны быть готовы мгновенно нагреть воду по первому требованию", - пояснил Ян.

Эти приборы должны быть полностью отключены от сети или по крайней мере выключены в розетке, поскольку простое отключение с помощью пульта дистанционного управления или на дисплее все равно будет потреблять электроэнергию.

"Любой прибор, который остается включенным или подключенным к розетке под напряжением, потребляет электрический ток. Даже в режиме сна или ожидания некоторые устройства продолжают использовать энергию для обновления, подключения к удаленным серверам и записи данных. Единственный способ убедиться, что вы не используете энергию - это выключить устройство в розетке или вытащить его из розетки", - сказал эксперт.

Однако есть несколько бытовых приборов, которые "никогда не следует выключать", несмотря на то, что они потребляют много электроэнергии.

"Хотя морозильные камеры холодильников составляют около 12 процентов счетов за электроэнергию в домохозяйстве, не стоит выключать их перед отпуском, поскольку это приведет к размораживанию холодильника, а также может вызвать появление запаха на кухне", - отмечает он.

Для тех, у кого бытовая техника отремонтирована, эксперт предложил альтернативный способ ее отключения.

"Режим ожидания, или энергосберегающие вилки, работают с пультами дистанционного управления. Устройство блокирует прохождение тока через розетку к прибору. Поэтому они удобны, если розетки находятся в труднодоступных местах", - сказал Ян.

энергопотребление инфографика
Какие приборы потребляют больше всего электроэнергии / Инфографика: Главред

Что нужно знать об Express.co.uk

Express.co.uk - британский таблоид, который является цифровым подразделением Daily Express и Sunday Express - одного из самых известных и надежных британских новостных брендов.

С 1900 года Express предоставляет миллионам читателей информированное освещение важнейших мировых событий как в печатном виде, так и в режиме онлайн.

Как говорят в издании, они ежедневно пытаются предоставить читателям лучшую журналистику, информировать и развлекать.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

свет тарифы на электроэнергию отключения света
Реклама

Главное за день

Дожди и грозы, но не везде: в какие регионы ворвется непогода

Дожди и грозы, но не везде: в какие регионы ворвется непогода

19:46 Синоптик
Позор для Минобороны РФ: Россию уличили во лжи из-за ударов по Курской области - фото

Позор для Минобороны РФ: Россию уличили во лжи из-за ударов по Курской области - фото

19:38 Украина
Украина может взять под контроль Курскую АЭС и поставить жесткие требования - Мусиенко

Украина может взять под контроль Курскую АЭС и поставить жесткие требования - Мусиенко

19:11 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Гороскоп на завтра 12 августа: Девам - интересное сообщение, Рыбам - невероятные вещи 4083

Гороскоп на завтра 12 августа: Девам - интересное сообщение, Рыбам - невероятные вещи

Приехал к бабушке и погиб: российская ракета забрала жизнь 4-летнего мальчика 3805

Приехал к бабушке и погиб: российская ракета забрала жизнь 4-летнего мальчика

Химия не берет: Отар Кушанашвили поделился тревожными новостями 3323

Химия не берет: Отар Кушанашвили поделился тревожными новостями

Зеленский подписал указ об исторических землях Украины: что изменится для России - Мусиенко 3208

Зеленский подписал указ об исторических землях Украины: что изменится для России - Мусиенко

Последние новости

19:46

Дожди и грозы, но не везде: в какие регионы ворвется непогода

19:38

Позор для Минобороны РФ: Россию уличили во лжи из-за ударов по Курской области - фото

19:11

Украина может взять под контроль Курскую АЭС и поставить жесткие требования - МусиенкоВидео

18:58

Харьковская операция захлебнется: Мусиенко заявил о создании буферной зоны на КурщинеВидео

18:49

Счета вырастут до небес: какие приборы "никогда не оставляют в режиме ожидания"

Операция в Курской области надолго, Россию ждут новые сюрпризы на других направлениях – МусиенкоОперация в Курской области надолго, Россию ждут новые сюрпризы на других направлениях – Мусиенко
18:49

Россия все чаще применяет ракеты КНДР по Украине: о чем это свидетельствует

18:02

Олимпийская чемпионка Магучих призналась, когда выйдет замужВидео

17:26

У РФ нет армии, все лучшее - на Донбассе: Грозев объяснил бои под Курском

17:23

Зеленский подписал указ об исторических землях Украины: что изменится для России - МусиенкоВидео

Реклама
17:12

Жесткий взрыв и столб густого дыма над городом: россияне сбросили бомбы на Сумы

16:51

Германия должна быть готова к войне: командующий дал неутешительный сценарий

16:48

Гороскоп Таро на неделю с 12 по 18 августа: Девы - потеряют деньги, Овнам - возможность

16:45

Не оккупация: стала известна реальная цель операции в Курской области - СМИ

16:32

Что обязательно нужно положить под подушку 12 августа: строгие приметы

16:21

Стерли "красные линии": Украина может получить разрешение от Запада на удары по РФ

16:08

СБУ системно отрабатывает по складам хранения КАБов врага - эксперт

15:57

Жданов заявил о политической смерти Путина: в рядах силовиков РФ серьезный раскол

15:53

Прямо на улице: автомобили в Китае массово "становятся беременными" - что произошлоВидео

15:53

Что будет со светом в августе при условии жары: в Минэнерго дали прогноз, детали

15:42

Солнечные +32 и ночные дожди: синоптик предупредила об изменении погоды в Украине

Реклама
15:20

Зеленский жестко отреагировал на удар по Киевской области: РФ использовала ракету КНДР

15:18

Разрыв дипотношений между Украиной и странами Африки: Кулеба назвал цели Мали и Нигера

14:59

В Горловке - "бавовна": куда прилетелоВидео

13:59

Приехал к бабушке и погиб: российская ракета забрала жизнь 4-летнего мальчика

13:57

Уже этой осенью росармия "начнет заканчиваться" - прогноз Жданова

13:02

ПВО уничтожила более полусотни "шахедов": что известно о последствиях атаки на Украину

12:59

Демонстрирует Путину: Беларусь показывает, как якобы перебрасывает танки в сторону Украины

12:58

Жданов: операция в Курской области - неплохой ход, стоит ожидать интересных событий

12:55

Любовный гороскоп на неделю с 12 по 18 августа: Овнам - старое увлечение, Ракам - разочарование

12:23

"Несколько дней и как новенькая": Катя Осадчая приняла необычную аскезу

12:23

Церковный праздник 12 августа: что запрещено делать в этот день

12:20

Оккупанты взбесились: как повлияли на украинский фронт события в Курской области

12:17

"Помним 24 февраля": в ГПСУ ответили на переброску Лукашенко танков к границе

11:16

Россия признала удар ВСУ по трем своим областям: ПВО "влепила" в многоэтажку

11:12

Уже выше папы: Александр Пономарев показал свежее фото 17-летнего красавца-сына

11:09

Желтых пятен больше не увидите: чем отмыть куркуму

10:40

"РФ беззащитна на других участках": к чему Украина хочет заставить Россию

10:24

Оккупанты не смогут долго и качественно воевать в Курской области - Жданов

10:18

Врывается, как ни в чем не бывало: Олег Винник возвращается на украинскую сцену

10:01

Поздравления с Днем строителя - прикольные картинки и открытки

Реклама
09:41

РФ объявила КТО, чтобы преуменьшить масштаб вторжения в Курскую область - ISW

08:45

Россияне захватили еще одно село: аналитики заявили об опасном прорыве РФ

08:41

Контрудар по Путину: Зеленский принял самое рискованное решение - The Times

08:10

Как Путинская Россия теряет свои реальные границымнение

07:34

РФ выпустила ракеты и "Шахеды" по Украине: в Киевской области погибли мирные жители

06:10

Удары по Украины в начале августа: что задумали россиянемнение

05:55

Ребус для тех, у кого зрение ястреба: надо за 6 секунд найти ошибку на часах

05:48

Гороскоп на завтра 12 августа: Девам - интересное сообщение, Рыбам - невероятные вещи

04:45

"Чем больше удастся взять кусок, тем лучше": Жданов сказал, зачем Украине часть Курщины

03:42

Путин может сдаться и согласиться на переговоры о мире: Жданов назвал единственное условие

^
Мобилизация в Украине
На одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦКМинобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВК
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Война с Россией
Военная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за Авдеевку
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять