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Не от количества свеклы: от чего на самом деле зависит цвет борща - ответ шокирует

Юрий Берендий
10 августа 2024, 18:43
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Даже опытным хозяйкам бывает трудно достичь красного цвета борща во время приготовления. Биохимик рассказал, почему борщ приобретает красный цвет.
Не от количества свеклы: от чего на самом деле зависит цвет борща - ответ шокирует
От чего на самом деле зависит цвет борща - не от количества свеклы / Коллаж Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Цвет борща напрямую не зависит от количества свеклы, которую добавили во время приготовления блюда. На процесс образования цвета борща влияет сразу несколько важных аспектов. Об этом в эфире программы "Твой день" рассказал биохимик Глеб Репич.

Как свекла влияет на цвет борща

По его словам, если неправильно "обращаться" со свеклой, то даже значительное количество этого овоща не даст нужного цвета борща.

"Потому что краситель, который входит в состав свеклы, он немного хитрый. В свекле содержится красный краситель, а точнее красители бетаины, которые имеют разный цвет в зависимости от кислотности среды", - указывает он.

Смотрите видео о том, какие ингредиенты придают борщу красный цвет:

Как образуется цвет борща

Глеб Репич провел опыт, чтобы наглядно показать, каковы причины красного цвета борща

"Для этого возьмем стакан и нальем туда воды. После того, как натерли свеклу - нужно добавить ее в стакан воды. После этого надо отделить эту модель от свекольных опилок", - показывает химик.

В результате этих манипуляций вода в стакане с водой окрасилась в красный цвет.

"Теперь я вам продемонстрирую, что красный - это краситель только в кислой среде, или в нейтральной. Сейчас я добавлю сюда немножко раствора щелочи, натрий-гидроксида, который нейтрализует кислотность", - комментирует он.

Биохимик отмечает, что в результате действия щелочной среды вода окрашенная свеклой в красный цвет стала желтой.

"Такие красители (которые содержатся в свекле - ред.) не устойчивы в щелочной среде. Они устойчивы наоборот, в кислой. Для того, чтобы нам достигать красных цветов, нам надо поддерживать борщ немножко кислым. Смотрите, добавляем сюда немного уксуса. И мы вернули красный цвет. Да, мы возвращаем красный цвет, то есть мы стабилизируем этот краситель в кислоте", - указывает он.

Кто такой Глеб Репич

Репич Глеб - украинский биохимик, кандидат химических наук. Финалист премии Global Teacher Prize Ukraine. Занимается популяризацией науки через собственные социальные сети.

Что можно добавлять в борщ, чтобы он стал красным

Глеб Репич отмечает, что кроме, конечно свеклы, для того, чтобы придать красный цвет борщу стоит добавлять уксус, лимонный сок или использовать квашеную капусту.

"И в такой формации свекла мало того, что не теряет этот цвет. Этот краситель становится более стабильным к нагреванию, он не так портится в процессе приготовления. Если кислоты будет недостаточно, то при готовке они будут разрушаться", - советует он.

Кроме того, химик советует добавлять свекольную заправку в конце приготовления борща, для того, чтобы цвет блюда был самым красным.

"Когда я добавляю эту заправку, ее добавляю в конце приготовления. Я не даю этой свекле слишком интенсивной термической обработки. Потому что чем больше я ее просто буду варить, тем больше красителя разрушится. Обычно очень часто, когда мы берем заправку, она уже достаточно кислая, там есть томаты, и они уже стабилизируют краситель свеклы", - резюмировал он.

Смотрите видео о том, как сделать борщ ярко красным:

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борщ Глеб Репич
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