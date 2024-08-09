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Как за секунды проверить качество серебра дома: биохимик назвал лучший способ

Юрий Берендий
9 августа 2024, 20:22
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Есть несколько методов, что помогут убедиться в том, что серебряное изделие является настоящим. Главред выяснил, как отличить подделку от настоящего серебра.
Как за секунды проверить качество серебра дома: биохимик назвал лучший способ
Как проверить качество серебра дома - как распознать настоящее серебро / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

При выборе украшений и других ценных предметов важно быть уверенным в их качестве и подлинности. Когда речь идет о серебре, существует несколько способов убедиться в том, что вы имеете дело с оригинальным изделием, а не подделкой. О том, как определить подлинность серебра рассказал в эфире программы "Твой День" биохимик Глеб Репич.

Как проверить подлинность серебра магнитом

По словам биохимика, в Интернете расписаны различные методы проверки серебра дома, в частности, часто можно увидеть совет, что для проверки подлинности серебра следует использовать магнит, мол, если изделие из железа, то оно будет притягиваться к магниту. "Я сразу скажу, что многие железа тоже не притягиваются магнитом. Потому что если изделие, сделанное из нержавеющей стали, то он магнитом не притягиваются. Поэтому этот способ абсолютно не является надежным", - делает вывод Глеб Репич.

Как проверить подлинность серебра мелом

Кроме того, существует способ проверки серебра на подлинность с помощью мела. Для этого нужно провести белым мелом по изделию. Однако, эффективность этого метода очень сомнительна отмечает биохимик.

"После того, как провели (мелом по изделию - ред.), образуется такое как темное металлическое пятно. И это является гарантией того, что это серебро. Но если мы проведем мелом по точно металлическому украшению, то полоска такого же цвета также будет на меле", - отмечает он.

Как проверить подлинность серебра йодом

По словам Глеба Репича, серебро, как и золото - это инертные металлы, которые почти чем чем не реагируют, кроме йода, который является галогеном.

"Сейчас мы помазали йодом. То место, некоторое мы натерли йодом, которым мы помазали йодом, должно потемнеть. Впоследствии нужно налить немного воды на изделие, если есть темное пятно - то указанное изделие сделано из серебра. Это точно серебро. Потому что серебро реагирует с галогенами, такими как йод, с образованием аргентум йодида, который мы и видим", - говорится в видео.

В то же время изделие сделано из железа не потемнело после нанесения на него йода, делает вывод Глеб Репич.

Как оттереть серебро от йода

Для оттирания серебряного изделия от йода биохимик советует использовать биосульфат натрия, который продается в свободном доступе.

Смотрите видео о том, как проверить качество серебра в домашних условиях:

Кто такой Глеб Репич

Репич Глеб - украинский биохимик, кандидат химических наук. Финалист премии Global Teacher Prize Ukraine. Занимается популяризацией науки через собственные социальные сети.

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ювелирка Глеб Репич
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