Как очистить серебро от черноты: биохимик назвал самый простой способ восстановления

Многим владельцам серебряных украшений приходилось сталкиваться с такой проблемой, как потемнение серебра. Когда на украшениях появляется неприятный черный оттенок, часто избавиться от него бывает не так уж и просто.
Украинский биохимик Глеб Репич в "Сніданку з 1+1" рассказал, почему чернеет серебро и как очистить серебро от черноты. Он описал метод, который очень эффективно справится с этой задачей.
"Серебро очень часто тускнеет. Часто многие говорят, что это якобы связано с тем, что что-то не так с организмом, но это не так. Проблема в том, что серебро окисляется, потому что оно реагирует с сероводородом, а сероводород всегда присутствует там, где есть люди. И это никак не связано со здоровьем. Это в принципе нормальный процесс, что серебро тускнеет, если воздух влажный, если он содержит сероводород, серебро будет тускнеть", - пояснил биохимик Глеб Репич.
Как очистить серебро от черноты
Глеб Репич рассказал о действенном методе, как очистить серебро от черноты. Для этого потребуется эмалированная кастрюля. Она нужна для того, чтобы в ней можно было перекипятить украшения.
"Почему эмалированная? Потому что нам нужно будет создать гальванический пар", - отметил биохимик.
Далее нужно взять алюминиевую фольгу, сложить в нее серебряные украшения, которые нужно почистить.
Но при этом стоит учитывать, что серебряные украшения с нежными камнями (бирюза, малахит и т.д.) желательно не кипятить. Украшения с бриллиантами таким образом можно чистить - бриллиантам это не повредит.
Нужно нагреть в кастрюле воду и насыпать туда соды - можно несколько столовых ложек или даже больше (можно ориентироваться на пропорцию 2 чайные ложки соды на 200 мл воды). В воде после этого образуются пузырьки и пена. Далее серебро вместе с фольгой положить в воду, чтобы она их полностью покрывала.
"Обязательно надо, чтобы серебро касалось фольги. Если серебро не будет касаться фольги, а будет плавать там где-то отдельно, реакция не произойдет. Когда начнется реакция, фольга начнет растворяться. Алюминиевая фольга "приносит себя в жертву" для того, чтобы восстановить серебро из его сульфида, из вот этого черного. Это реальный метод, которым пользуются реставраторы при реставрации различных украшений", - пояснил Репич.
Серебряные украшения должны покипеть в воде несколько минут - чем больше загрязнение, тем большим должен быть срок пребывания украшений в воде. Если они очень загрязнены, то можно прокипятить их 5 минут. Далее достать их, сполоснуть чистой водой и охладить.
Смотрите видео о том, как очистить серебро от черноты:
Кто такой Глеб Репич
Репич Глеб - украинский биохимик, кандидат химических наук. Финалист премии Global Teacher Prize Ukraine. Занимается популяризацией науки через собственные социальные сети.
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