Что значит "давати наганяй": мало кто знает истинное значение

Мы все время от времени слышим подобные фразеологизмы, но не все знают, что они на самом деле означают.

https://glavred.info/life/shcho-oznachaye-davati-naganyay-malo-hto-znaye-spravzhnye-znachennya-10585226.html Ссылка скопирована

Что значит "давати наганяй"/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

Нередко в разговоре с другими людьми можно услышать высказывания вроде "Я дав йому наганяй, і тепер він не поводиться таким чином" или "Вона отримала прочухана на роботі від начальника за неякісно виконане завдання" и т. п. Из контекста таких фраз можно понять, что они означают "критиковать или ругать какого-то человека".

Но не все догадываются, что на самом деле есть целый список фразеологизмов, которые можно использовать в таких случаях. Стоит знать еще и другие варианты, чтобы услышав их в разговоре со знакомыми или друзьями не растеряться и не переспрашивать, что же ваш собеседник имел в виду.

Автор и ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний в своем новом видео рассказала, как по-другому можно сказать "давати наганяй" и "дати прочухана".

видео дня

"Когда вы критикуете или ругаете какого-то человека, то можно сказать, что вы "даєте йому наганяй". Но это не единственный фразеологизм, который можно употреблять в таких случаях. А еще говорят "знімати стружку", "милити шию", "давати прочухана" или "змішати з болотом", - рассказала она.

Смотрите видео с объяснением, что означает "давати наганяй":

Кто такая Ольга Багний? Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

Ранее Ольга Багний также рассказала, что такое "ірИс" и "Ірис" и почему это не одно и то же. Изменение ударения в этом слове кардинально меняет его значение.

Также ранее Ольга Багний рассказала, можно ли говорить "жара" в украинском языке. Часто может вызвать путаницу, ведь часть людей употребляет это слово, а часть считает его русским и поэтому избегает его употребления.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред