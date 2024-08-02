Что значит "давати наганяй": мало кто знает истинное значение

Нередко в разговоре с другими людьми можно услышать высказывания вроде "Я дав йому наганяй, і тепер він не поводиться таким чином" или "Вона отримала прочухана на роботі від начальника за неякісно виконане завдання" и т. п. Из контекста таких фраз можно понять, что они означают "критиковать или ругать какого-то человека".
Но не все догадываются, что на самом деле есть целый список фразеологизмов, которые можно использовать в таких случаях. Стоит знать еще и другие варианты, чтобы услышав их в разговоре со знакомыми или друзьями не растеряться и не переспрашивать, что же ваш собеседник имел в виду.
Автор и ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний в своем новом видео рассказала, как по-другому можно сказать "давати наганяй" и "дати прочухана".
"Когда вы критикуете или ругаете какого-то человека, то можно сказать, что вы "даєте йому наганяй". Но это не единственный фразеологизм, который можно употреблять в таких случаях. А еще говорят "знімати стружку", "милити шию", "давати прочухана" или "змішати з болотом", - рассказала она.
Смотрите видео с объяснением, что означает "давати наганяй":
@sametak1064 Что такое "знімати стружку" и "милити шию"? #правильноукраїнською#мова#українськамова#українськийтікток♬ original sound - Правильно українською
Кто такая Ольга Багний?
Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.
Ранее Ольга Багний также рассказала, что такое "ірИс" и "Ірис" и почему это не одно и то же. Изменение ударения в этом слове кардинально меняет его значение.
Также ранее Ольга Багний рассказала, можно ли говорить "жара" в украинском языке. Часто может вызвать путаницу, ведь часть людей употребляет это слово, а часть считает его русским и поэтому избегает его употребления.
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