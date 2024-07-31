Как сделать очень крепкие мыльные пузыри: будут держаться максимально долго

Есть несколько способов, как сделать раствор для мыльных пузырей, чтобы они держались очень долго.

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Как сделать очень крепкие мыльные пузыри/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

Запускать мыльные пузыри любят не только дети, но и многие взрослые. Но не все знают, как сделать мыльные пузыри в домашних условиях так, чтобы они держались максимально долго.

Учительница онлайн-школы "Альтернатива" Мария Парецкая рассказала о двух способах, как сделать раствор для мыльных пузырей, чтобы они не лопались.

Она отметила, что для того, чтобы приготовить мыльные пузыри, существует много рецептов. Некоторые компоненты обеспечивают вязкость, другие придают цвет.

1. Классический рецепт мыльных пузырей

Согласно классическому рецепту мыльных пузырей нужно взять около 100 мл жидкого мыла, 20 мл воды. Всё это нужно хорошо перемешать.

"Секрет такого рецепта в настаивании - когда состав настоится в течение 2 часов, пузырьки не будут лопаться 5-7 секунд", - отметила Парецкая.

2. Рецепт мыльных пузырей с глицерином

Другой рецепт содержит глицерин. В рецептуру входят 2 столовые ложки глицерина. Жидкости в этом случае понадобится 0,5 литра, а жидкого мыла достаточно взять 50 мл. Опять же состав должен настояться на протяжении 2 часов.

"Купить глицерин можно в любой аптеке. Суть использования глицерина в том, чтобы сделать пузырь крепким и долговременным", - сказала учительница.

Смотрите видео о том, как сделать очень крепкие мыльные пузыри:

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