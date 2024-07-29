Можно ли говорить "жара" в украинском языке: многих удивит ответ

Часто может вызывать путаницу, ведь часть людей употребляет это слово, а часть считает его русским и поэтому избегает его употребления.

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Можно ли говорить "жара" в украинском языке/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, depositphotos.com/ua

Нередко в разговоре с другими людьми можно услышать слово "жара", когда они описывают погодные условия летом. Многие употребляют это слово, ведь считают его правильным, при этом большая часть людей избегает его использования, потому что считают его неверным и калькой из русского языка.

О том, можно ли в украинском языке употреблять слово "жара", рассказала автор и ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний.

"Украину накрыла невыносимая "спека". Некоторые, кстати, говорят не "спека", а "жара". А некоторые считают, что слово "жара" - русское. На самом деле это не так. Слово "жара" есть еще в словаре Бориса Гринченко", - отметила Багний.

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Также она добавила, что кроме слов "жара" и "спека" можно еще говорить "жаркота", "жарінь". Или еще "спекОта" или "спекотА" - вот это слово имеет двойное ударение.

Смотрите вижео с объяснением, можно ли говорить "жара" в украинском языке:

Кто такая Ольга Багний? Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

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