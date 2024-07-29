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Можно ли говорить "жара" в украинском языке: многих удивит ответ

Алёна Воронина
29 июля 2024, 15:09
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Часто может вызывать путаницу, ведь часть людей употребляет это слово, а часть считает его русским и поэтому избегает его употребления.
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Можно ли говорить "жара" в украинском языке/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, depositphotos.com/ua

Нередко в разговоре с другими людьми можно услышать слово "жара", когда они описывают погодные условия летом. Многие употребляют это слово, ведь считают его правильным, при этом большая часть людей избегает его использования, потому что считают его неверным и калькой из русского языка.

О том, можно ли в украинском языке употреблять слово "жара", рассказала автор и ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний.

"Украину накрыла невыносимая "спека". Некоторые, кстати, говорят не "спека", а "жара". А некоторые считают, что слово "жара" - русское. На самом деле это не так. Слово "жара" есть еще в словаре Бориса Гринченко", - отметила Багний.

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Также она добавила, что кроме слов "жара" и "спека" можно еще говорить "жаркота", "жарінь". Или еще "спекОта" или "спекотА" - вот это слово имеет двойное ударение.

Смотрите вижео с объяснением, можно ли говорить "жара" в украинском языке:

Кто такая Ольга Багний?

Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

Ранее Ольга Багний рассказала, что такое "виприни" и "драпаки". Мало кто догадывается, какие известные ягоды имеют такие названия.

Также ранее Ольга Багний рассказала, как по-другому можно сказать слово "ніколи". Не все знают, что есть целый ряд фразеологизмов, которыми можно заменить это слово.

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украинский язык интересные новости Ольга Багний
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