Можно ли в эмалированной кастрюле варить варенье: что стоит знать каждой хозяйке

Один из хороших способов, что сделать с фруктами и ягодами, чтобы полакомиться ими и зимой - сварить варенье. Такое лакомство понравится всем членам семьи и очень долго будет храниться. Но перед тем, как готовить такое сладкое блюдо, у многих может возникнуть вопрос - какая посуда подходит для варки варенья.
Есть несколько вариантов емкостей, которые можно использовать для приготовления варенья. Но одно из основных правил, которых стоит придерживаться - такая емкость должна иметь толстые стенки и дно. В таком случае во время приготовления будет хорошо сохраняться и равномерно распределяться температура.
Можно ли в эмалированной кастрюле варить варенье
Часто может возникать вопрос, можно ли в эмалированной кастрюле варить варенье. Эмалированная емкость также подходит для приготовления таких сладких заготовок. В такой кастрюле температура воздуха будет хорошо распределяться, и варенье сможет хорошо прогреться.
Эмалированные кастрюли подходят для приготовления многих блюд, ведь такая посуда помогает лучше сохранять витамины во время приготовления. При контакте с любыми металлическими предметами пища окисляется, и при этом многие полезные вещества разрушаются. Эмалированная посуда помогает уменьшить потерю витаминов.
Для варенья такие кастрюли также подходят, однако в таком случае нельзя допустить его пригорания, пишет сайт fatline.com.ua.
"В ней (эмалированной посуде - ред.) варят обычные супы и борщи, компоты и лимонад. Можно делать варенье, вот только нельзя допустить его пригорания (для этого, если у вас газовая плита, положите на конфорку плоский камень или специальную подставку, и после этого ставьте миску с лакомством)", - говорится в публикации.
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