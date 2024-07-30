Можно ли в эмалированной кастрюле варить варенье: что стоит знать каждой хозяйке

Вопрос, в чем хорошо варить варенье, является очень важным во время приготовления этого сладкого блюда.

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Можно ли в эмалированной кастрюле варить варенье/ коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, unsplash.com

Один из хороших способов, что сделать с фруктами и ягодами, чтобы полакомиться ими и зимой - сварить варенье. Такое лакомство понравится всем членам семьи и очень долго будет храниться. Но перед тем, как готовить такое сладкое блюдо, у многих может возникнуть вопрос - какая посуда подходит для варки варенья.

Есть несколько вариантов емкостей, которые можно использовать для приготовления варенья. Но одно из основных правил, которых стоит придерживаться - такая емкость должна иметь толстые стенки и дно. В таком случае во время приготовления будет хорошо сохраняться и равномерно распределяться температура.

Можно ли в эмалированной кастрюле варить варенье

Часто может возникать вопрос, можно ли в эмалированной кастрюле варить варенье. Эмалированная емкость также подходит для приготовления таких сладких заготовок. В такой кастрюле температура воздуха будет хорошо распределяться, и варенье сможет хорошо прогреться.

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Эмалированные кастрюли подходят для приготовления многих блюд, ведь такая посуда помогает лучше сохранять витамины во время приготовления. При контакте с любыми металлическими предметами пища окисляется, и при этом многие полезные вещества разрушаются. Эмалированная посуда помогает уменьшить потерю витаминов.

Для варенья такие кастрюли также подходят, однако в таком случае нельзя допустить его пригорания, пишет сайт fatline.com.ua.

"В ней (эмалированной посуде - ред.) варят обычные супы и борщи, компоты и лимонад. Можно делать варенье, вот только нельзя допустить его пригорания (для этого, если у вас газовая плита, положите на конфорку плоский камень или специальную подставку, и после этого ставьте миску с лакомством)", - говорится в публикации.

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