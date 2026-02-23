Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Праздники

Не 23 февраля: новая дата Дня защитников и зашитниц

Сергей Кущ
23 февраля 2026, 10:21
75
В 2014 году указом президента был учрежден новый государственный праздник.
Поздравления с 23 февраля стоит отложить 152 оэбр, 156 отдельная механизированная бригада
Поздравления с 23 февраля стоит отложить 152 оэбр, 156 отдельная механизированная бригада / Коллаж Главред, фото:152 оэбр, 156 отдельная механизированная бригада

Вы узнаете:

  • Почему защитников не стоит поздравлять 23 февраля
  • Какая новая дата Дня защитников и защитниц Украины

Многие до сих пор по привычке вспоминают 23 февраля как День защитника. Однако в Украине эта дата больше не является официальным праздником.

Сегодня День защитников и защитниц Украины отмечается в другую дату, имеющую глубокое историческое и символическое значение.

видео дня

Почему не 23 февраля

Дата 23 февраля была связана с советским прошлым и так называемым Днем Советской армии. После начала российской агрессии Украина окончательно отказалась от советского календаря праздников.

В 2014 году указом президента был учрежден новый государственный праздник — День защитника Украины, который сначала отмечался 14 октября, в день Покрова Пресвятой Богородицы и День украинского казачества.

Новая дата Дня защитников и защитниц Украины

С переходом Православной церкви Украины на новоюлианский календарь произошли изменения и в датах церковных праздников. В результате государственный праздник также был перенесен.

Этот день имеет исторические корни: Богородицу очень уважали украинские казаки. Они считали Матерь Божью своей защитницей в бою, а на Покров в Запорожской Сечи выбирали атаманов. Поэтому мы много лет праздновали 14 октября День защитника Украины как продолжение казацких традиций.

Именно эта дата закреплена на государственном уровне и является выходным днем. Праздник чествует военнослужащих Вооруженных сил Украины, добровольцев, ветеранов, а также всех, кто защищает независимость и территориальную целостность страны.

Переход с 23 февраля на 1 октября — это не просто изменение в календаре. Это символ отказа от советского наследия и укрепление собственной национальной идентичности.

Вам может быть интересно:

Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

праздник День защитника Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украина может полностью отказаться от мобилизации: озвучено главное условие

Украина может полностью отказаться от мобилизации: озвучено главное условие

11:36Украина
РФ может поддерживать нынешний темп войны дольше, чем большинство ожидает - Жданов

РФ может поддерживать нынешний темп войны дольше, чем большинство ожидает - Жданов

11:30Война
Магнитная буря обрушилась на Украину - когда ожидать максимального удара

Магнитная буря обрушилась на Украину - когда ожидать максимального удара

10:54Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Войска РФ взяли в окружение: Сырский заявил о срыве планов Кремля в войне

Войска РФ взяли в окружение: Сырский заявил о срыве планов Кремля в войне

В Кремле придумали новую "столицу" Киевской Руси — куда ее "перенесли" из Киева

В Кремле придумали новую "столицу" Киевской Руси — куда ее "перенесли" из Киева

Карта Deep State онлайн за 23 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 23 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Они поднимутся на новый уровень: пятерых знаков зодиака коснется рука судьбы

Они поднимутся на новый уровень: пятерых знаков зодиака коснется рука судьбы

"Пессимистические прогнозы": Мозговая высказалась о браке с Аксельродом

"Пессимистические прогнозы": Мозговая высказалась о браке с Аксельродом

Последние новости

11:39

"Молюсь": сестра Жанны Фриске сообщила о сложной болезни

11:36

Украина может полностью отказаться от мобилизации: озвучено главное условие

11:30

РФ может поддерживать нынешний темп войны дольше, чем большинство ожидает - Жданов

11:29

Мстислав Чернов сделал мощное заявление после победы российского фильма на BAFTAВидео

11:03

Контингент во Львове не нужен: Зеленский сказал, где необходимы иностранные военныеВидео

Война не закончится до конца 2027 года: Жданов – об окружении Запорожья и планах Путина на ДнепрВойна не закончится до конца 2027 года: Жданов – об окружении Запорожья и планах Путина на Днепр
10:54

Магнитная буря обрушилась на Украину - когда ожидать максимального удара

10:47

Россияне нацелились на еще один областной центр: раскрыт тревожный сценарий

10:24

Китайский гороскоп на завтра 24 февраля: Быкам - проблемы, Петухам - сплетни

10:21

Не 23 февраля: новая дата Дня защитников и зашитниц

Реклама
10:19

"Хорошая русская" Земфира испугалась украинских флагов и пропала со сцены — детали

09:59

РФ меняет тактику ударов по Украине: что станет целью вместо энергетики — ISW

09:55

"Это катастрофа": Украина на фоне войны превращается в страну вдов и сирот - CNN

09:52

Какой должна быть победа Украины: Зеленский раскрыл главные аспекты

09:25

"Сам осознает": Елена Мозговая ошеломила признанием о разрушении отношений

09:09

Что сделать с озимым чесноком весной: советы для большого урожаяВидео

09:01

Украина вернет территории, но есть нюанс: Зеленский сделал важное заявление

08:35

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 23 февраля (обновляется)

08:21

Масштабный пожар, который виден за километры: дроны ударили по НПС в ТатарстанеВидео

08:20

Карта Deep State онлайн за 23 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

08:19

РФ ударила дронами по Одесской области: погибли 20-летняя девушка и мужчинаФото

Реклама
08:10

РФ установила новый рекорд ударов по Украинемнение

07:37

В Харькове - взрывы, город под ракетным ударом РФ: пострадали мирные жители

07:18

РФ атаковала Запорожье дронами: есть погибший и раненые, повреждена инфраструктура

06:55

"Это разделит общество": Зеленский сказал, к чему приведёт выход ВСУ из ДонбассаВидео

06:10

РФ придумала новую тактику ударовмнение

05:57

Потепление врывается в Полтавскую область: синоптики удивили прогнозом

04:41

Страшные секреты СССР: названы главные тайны, о которых молчали десятилетиями

04:03

Почему кот внезапно кусает, когда его гладят: названа истинная причинаВидео

03:30

Они поднимутся на новый уровень: пятерых знаков зодиака коснется рука судьбы

02:30

Большая космическая мечта рушится: серьёзная преграда спутала планы ученых

01:30

Разорванные мышцы, инфекция: Шарлиз Терон серьезно пострадала на съемках

00:11

В Киеве и области планируют отключения электроэнергии 23 февраля – графики

22 февраля, воскресенье
23:25

Войска РФ взяли в окружение: Сырский заявил о срыве планов Кремля в войне

23:21

Юрий Ткач с женой признались, что спровоцировало кризис в их браке

22:44

Екс-жена Кличко сменила профессию: чем теперь занимается Наталья ЕгороваВидео

22:25

Трибунал для Лукашенко: названы статьи, по которым может "сесть" диктаторВидео

22:16

"Никто не лезет": Матвиенко призналась, о чем не говорит с Мирзояном

21:51

Света станет больше: новые графики отключений для Запорожской области на 23 февраля

21:38

Кучеренко впервые после развода намекнула на новые отношения: "Пробуждает во мне"

21:25

Отключения электроэнергии 23 февраля: каким регионам грозят ограничения

Реклама
21:06

Появились новые детали теракта во Львове - разведка предупредила украинцевВидео

20:28

До мира в Украине еще далеко: раскрыт тревожный сценарий продолжения войны

20:23

Дороже золота в 30 раз: как выглядит самый дорогой напиток в миреВидео

20:08

Предательница Повалий призвала к оккупации Киева - детали

19:35

Сантехник показал хитрый трюк: за минуты убирает засор в сливе без вантузаВидео

19:31

Удар "Фламинго" по России мог установить уникальный мировой рекорд - что известноВидео

19:10

Будет ли наступление россиян с территории Беларуси?мнение

18:40

Дождь и +6 градусов: в Тернополь скоро придет первое весеннее тепло

18:35

Профессиональная армия РФ уничтожена: военный объяснил, как изменились оккупантыВидео

18:26

Взорван "Аллигатор" и Ми-8: СМИ узнали об ударе дронов по аэродрому в РФ

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапЕлена Зеленская
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости Запорожья
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять