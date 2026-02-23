Не 23 февраля: новая дата Дня защитников и зашитниц

В 2014 году указом президента был учрежден новый государственный праздник.

Почему защитников не стоит поздравлять 23 февраля

Какая новая дата Дня защитников и защитниц Украины

Многие до сих пор по привычке вспоминают 23 февраля как День защитника. Однако в Украине эта дата больше не является официальным праздником.

Сегодня День защитников и защитниц Украины отмечается в другую дату, имеющую глубокое историческое и символическое значение.

Почему не 23 февраля

Дата 23 февраля была связана с советским прошлым и так называемым Днем Советской армии. После начала российской агрессии Украина окончательно отказалась от советского календаря праздников.

В 2014 году указом президента был учрежден новый государственный праздник — День защитника Украины, который сначала отмечался 14 октября, в день Покрова Пресвятой Богородицы и День украинского казачества.

Новая дата Дня защитников и защитниц Украины

С переходом Православной церкви Украины на новоюлианский календарь произошли изменения и в датах церковных праздников. В результате государственный праздник также был перенесен.

Этот день имеет исторические корни: Богородицу очень уважали украинские казаки. Они считали Матерь Божью своей защитницей в бою, а на Покров в Запорожской Сечи выбирали атаманов. Поэтому мы много лет праздновали 14 октября День защитника Украины как продолжение казацких традиций.

Именно эта дата закреплена на государственном уровне и является выходным днем. Праздник чествует военнослужащих Вооруженных сил Украины, добровольцев, ветеранов, а также всех, кто защищает независимость и территориальную целостность страны.

Переход с 23 февраля на 1 октября — это не просто изменение в календаре. Это символ отказа от советского наследия и укрепление собственной национальной идентичности.

