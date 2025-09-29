День защитников и защитниц Украины 2025: почему дату перенесли и когда празднуем

День защитников и защитниц Украины совпал с православным праздником Покрова Пресвятой Богородицы.

Вы узнаете:

Когда именно в Украине отмечают День защитников и защитниц

Почему дата праздника была перенесена с 14 октября

Кого именно следует поздравлять с Днем защитников и защитниц Украины

Ежегодно 1 октября Украина чтит героизм своих воинов. Во время полномасштабной войны с РФ День защитников и защитниц является одним из важнейших государственных праздников, ведь именно благодаря Вооруженным силам страна сохранила независимость.

Главред узнал, когда именно Украина отмечает День защитников и защитниц и какова история этого праздника.

Почему День защитника отмечают 1 октября

Дата праздника выбрана не случайно, ведь 1 октября совпадает с православным праздником Покрова Пресвятой Богородицы, покровительницы запорожских казаков, и Днем казачества. Ранее День защитника Украины отмечали 14 октября, но после перехода Православной церкви на новоюлианский календарь в 2023 году дата сместилась на 1 октября.

Чем особенный День защитников и защитниц Украины:

Кого надо поздравлять с Днем защитника Украины

День защитников и защитниц - это не "День мужчин". Не все мужчины являются защитниками, и не все защитники - мужчины. Это праздник о тех, кто борется за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины: военных, медиков, волонтеров, активистов и правоохранителей.

По данным Минобороны, в ВСУ служат более 68 тыс. женщин, из них более 48 тыс. - военнослужащие, около 5 тыс. находятся непосредственно в зоне боевых действий.

С Днем защитника Украины принято поздравлять всех, кто участвует или участвовал в защите государства: военных Вооруженных сил Украины, резервистов, ветеранов, добровольцев и волонтеров, которые поддерживают обороноспособность страны.

День является поводом поблагодарить членов семей защитников, которые ежедневно поддерживают их в службе и помогают выдержать трудности. Это также возможность почтить память погибших героев, отдавших свою жизнь за Украину.

Почему перенесли День защитников с 23 февраля

Ранее в Украине 23 февраля отмечали День защитника отечества, который перешел нам в наследство от советской системы. Сначала это был праздник Красной армии и флота, впоследствии - День советской армии и военно-морского флота, а затем - День защитника отечества.

После аннексии Крыма и начала войны с Россией праздновать его одновременно с государством-агрессором стало неуместно. В 2014 году по инициативе общественности пятый президент Петр Порошенко указом ввел День защитника Украины, отменив советский праздник. Указ предусматривал чествование мужества и героизма тех, кто защищает независимость и территориальную целостность Украины, а с 2015 года этот праздник стал государственным выходным.

14 июля 2021 года Верховная Рада переименовала его в День защитников и защитниц, чтобы лишить праздник гендерной окраски и подчеркнуть вклад женщин в оборону страны. Пояснительная записка отмечает, что правильное употребление названий формирует видение общества о роли обоих полов в борьбе за независимость.

1 октября выбрали для празднования не случайно - в этот день отмечают и День украинского казачества, и Покров Святой Богородицы.

