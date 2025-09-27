Почему 28 сентября нельзя убираться в доме: какой церковный праздник

28 сентября не следует убираться в доме - на этот день приходится так называемый "день нечистой силы", поэтому рекомендуется избегать уборки.

28 сентября: какой церковный праздник и что нельзя делать

В воскресенье, 28 сентября, верующие празднуют день памяти святого исповедника Харитона. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 28 сентября

Святой Харитон родился в городе Иконии (современная Конья, Турция), принадлежавшем Ликаонской епархии. Он был благочестивым христианином, отличался добродетелями и добродетелями. В период гонений на христиан при императоре Аврелиане (270-275 гг.) Харитон мужественно исповедовал свою веру, разоблачая языческих богов и твердо исповедуя веру в Христа Спасителя. За это он испытал жестокие мучения, но, по божьему промыслу, остался жив.

После освобождения Харитон отправился в Иерусалим для поклонения святым местам. По дороге его захватили разбойники, связали и бросили в пещеру, намереваясь убить. В ожидании смерти святой горячо молился, благодарил Господа и просил его действовать по своей воле. После того как разбойники покинули его, Харитон обустроил в той пещере церковь, и впоследствии там образовалась Фаранская лавра - первая монашеская обитель в Иудейской пустыне. Позже он основал еще две обители: Иерихонскую и Суккийскую лавры.

Что нельзя делать 28 сентября

Нельзя злословить, ссориться - это может привести к недоразумениям.

Не следует убираться в доме - на этот день приходится так называемый "день нечистой силы", поэтому рекомендуется избегать уборки.

Запрещается заключать серьезные финансовые соглашения - такие договоренности не приносили желаемого результата.

Народные приметы и традиции

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

холодный ветер - следующее лето будет теплым;

опадают листья с деревьев - ожидается хороший урожай;

ясная погода - зимой будет много снега;

береза уже сбросила листья - зима будет холодной;

туман утром - осень будет дождливая, а зима - морозная;

роса обильная - будет богат урожай овощей и фруктов.

В народе 28 сентября носило название Харитонов день. Временами этот день называли "днем нечистой силы", так как верили, что чрезмерная активность в домашних делах может навлечь неприятности.

Именины 28 сентября

Какие завтра именины: Валентин, Вячеслав, Георгий, Иван, Кирилл, Макар, Марк, Нестор, Александр, Остап, Федор, Анна, Мария, Татьяна, Ульяна, Юлиана.

Талисманом человека, рожденного 28 сентября является берилл. Считалось, что этот камень приносит своей обладательнице верность и стабильность в любви. Кроме того, берилл служит мощным каналом энергии и надежным оберегом от негатива.

