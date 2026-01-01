Настоящий шок для грызунов: один простой ингредиент 'выметает' мышей мгновенно

Зимой грызунов особенно манят семена, орехи и другие продукты с высоким содержанием белка.

Помочь в борьбе с мышами могут некоторые растения

Владельцы домов могут самостоятельно приготовить специальный спрей

В холодное время года мыши и крысы особенно активно ищут тёплые укрытия, поэтому их нередко привлекают компостные кучи, пространства под крыльцом и другие защищённые места, где они могут обустраивать гнёзда даже в январе.

Одна самка способна приносить потомство до шести раз в год — в каждом выводке обычно от шести до тринадцати детёнышей. Дополнительным фактором риска становятся остатки еды в доме, пишет Express.

Зимой грызунов особенно манят семена, орехи и другие продукты с высоким содержанием белка, которые часто оставляют для подкормки птиц в морозы.

Специалисты отмечают, что помочь в борьбе с мышами могут некоторые растения. Считается, что грызуны не переносят запах:

эвкалипта;

лаванды;

мяты.

Наиболее эффективным вариантом называют эвкалипт — его аромат признан сильным природным отпугивателем. Владельцы домов могут самостоятельно приготовить спрей: для этого смешивают две чайные ложки эвкалиптового масла, воду и немного моющего средства. Полученный раствор распыляют в местах возможного проникновения мышей — возле плинтусов, в водостоках, щелях и отверстиях в стенах. Для устойчивого эффекта обработку советуют повторять раз в неделю.

Лаванда также может быть полезна: помимо защиты от грызунов, она известна своим успокаивающим действием и способностью улучшать сон. Лавандовое масло можно нанести на ватные диски и разложить там, где замечена активность мышей.

Мяту, особенно колосистую, рекомендуется выращивать в горшках в доме или на участке. Это простой и натуральный способ снизить вероятность появления грызунов.

Ещё одно средство — чеснок. Его запах может отпугивать мышей, однако он менее эффективен на больших открытых пространствах и требует регулярной замены. Зубчики чеснока размещают в местах возможного доступа грызунов либо используют чесночный настой для опрыскивания. При этом важно помнить, что чеснок токсичен для домашних животных, включая кошек и собак, и применять его следует с осторожностью.

Эксперты советуют способы отпугнуть грызунов

Естественные ароматы могут стать доступным и эффективным способом защиты от грызунов. Мыши чувствительны к резким запахам и стараются держаться подальше от бузины, мяты, кориандра, ромашки и кинзы. Для более выраженного результата можно использовать эфирные масла с аналогичными ароматами.

Из-за физиологических особенностей грызуны не способны выводить из организма образующиеся газы, что в итоге приводит к их гибели. Эксперты относят пищевую соду к числу наиболее эффективных и сравнительно безопасных средств борьбы с мышами и крысами.

При попадании в организм животного вместе с приманкой она вступает в реакцию с желудочной средой, в результате чего начинается активное газообразование.

