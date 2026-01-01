Укр
Настоящий шок для грызунов: один простой ингредиент "выметает" мышей мгновенно

Алексей Тесля
1 января 2026, 12:32
Зимой грызунов особенно манят семена, орехи и другие продукты с высоким содержанием белка.
Настоящий шок для грызунов: один простой ингредиент 'выметает' мышей мгновенно
Раскрыт способ, как избавиться от грызунов / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Помочь в борьбе с мышами могут некоторые растения
  • Владельцы домов могут самостоятельно приготовить специальный спрей

В холодное время года мыши и крысы особенно активно ищут тёплые укрытия, поэтому их нередко привлекают компостные кучи, пространства под крыльцом и другие защищённые места, где они могут обустраивать гнёзда даже в январе.

Одна самка способна приносить потомство до шести раз в год — в каждом выводке обычно от шести до тринадцати детёнышей. Дополнительным фактором риска становятся остатки еды в доме, пишет Express.

Зимой грызунов особенно манят семена, орехи и другие продукты с высоким содержанием белка, которые часто оставляют для подкормки птиц в морозы.

Специалисты отмечают, что помочь в борьбе с мышами могут некоторые растения. Считается, что грызуны не переносят запах:

  • эвкалипта;
  • лаванды;
  • мяты.

Наиболее эффективным вариантом называют эвкалипт — его аромат признан сильным природным отпугивателем. Владельцы домов могут самостоятельно приготовить спрей: для этого смешивают две чайные ложки эвкалиптового масла, воду и немного моющего средства. Полученный раствор распыляют в местах возможного проникновения мышей — возле плинтусов, в водостоках, щелях и отверстиях в стенах. Для устойчивого эффекта обработку советуют повторять раз в неделю.

Лаванда также может быть полезна: помимо защиты от грызунов, она известна своим успокаивающим действием и способностью улучшать сон. Лавандовое масло можно нанести на ватные диски и разложить там, где замечена активность мышей.

Как избавиться от мышей инфографика
/ Главред

Мяту, особенно колосистую, рекомендуется выращивать в горшках в доме или на участке. Это простой и натуральный способ снизить вероятность появления грызунов.

Ещё одно средство — чеснок. Его запах может отпугивать мышей, однако он менее эффективен на больших открытых пространствах и требует регулярной замены. Зубчики чеснока размещают в местах возможного доступа грызунов либо используют чесночный настой для опрыскивания. При этом важно помнить, что чеснок токсичен для домашних животных, включая кошек и собак, и применять его следует с осторожностью.

Эксперты советуют способы отпугнуть грызунов

Естественные ароматы могут стать доступным и эффективным способом защиты от грызунов. Мыши чувствительны к резким запахам и стараются держаться подальше от бузины, мяты, кориандра, ромашки и кинзы. Для более выраженного результата можно использовать эфирные масла с аналогичными ароматами.

Смотрите видео - как избавиться от мышей:

Из-за физиологических особенностей грызуны не способны выводить из организма образующиеся газы, что в итоге приводит к их гибели. Эксперты относят пищевую соду к числу наиболее эффективных и сравнительно безопасных средств борьбы с мышами и крысами.

При попадании в организм животного вместе с приманкой она вступает в реакцию с желудочной средой, в результате чего начинается активное газообразование.

Ранее сообщалось о том, что крысы и мыши разбегутся и исчезнут навсегда. Одного простого продукта питания, который употребляет в пищу многие люди, очень боятся грызуны. Поэтому их можно эффективно отогнать, используя этот продукт.

Напомним, Главред ранее писал о том, как защитить дом от грызунов за копейки. Эксперты поделились бюджетным, но чрезвычайно действенным методом, который позволит вам раз и навсегда заблокировать путь грызунам.

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

мыши лайфхак
