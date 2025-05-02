Одного простого продукта питания, который употребляет в пищу многие люди, очень боятся грызуны. Поэтому их можно эффективно отогнать, используя этот продукт.

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Крысы и мыши разбегутся и исчезнут навсегда, если оставить для них один продукт/ коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Как избавиться от крыс в доме

Какого запаха боятся крысы

Как избавиться от мышей навсегда

Весной, когда погода становится теплее, крысы и мыши размножаются быстрее. Как для владельцев домов, так и для садоводов и огородников, эти грызуны могут стать настоящей проблемой. Весна является для них ключевым сезоном размножения, они более голодны и ищут убежище для гнезда.

Они предпочитают темные, защищенные места для гнездования, расположенные вблизи пищи и воды. Причем такие места они могут искать как в помещении, так и на улице.

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Обычные места гнездования могут включать сараи, гаражи, места под кучами мусора, чердаки и за бытовой техникой. И если они попадут в ваш дом, выгнать их оттуда может быть очень непросто. Поэтому часто приходится искать способы, как избавиться от мышей в доме народными методами и как избавиться от крыс в доме.

Эксперты рассказали о способе, как защитить свой дом и сад от таких опасных грызунов, пишет express.co.uk.

Специалисты отмечают, что размещение зубчиков чеснока вокруг вашего дома и сада может помочь отпугнуть крыс и мышей, заставляя их бежать на поиски нового места для гнездования.

И крысы, и мыши имеют очень развитое обоняние, поэтому они ненавидят запах чеснока, поскольку он имеет особенно резкий запах.

Таким образом, размещение зубчиков чеснока вокруг вашего сада может действовать как естественный сдерживающий фактор, чтобы отпугивать вредителей - и предотвратить их приближение к вашему дому.

"Чеснок является любимым во всем мире, он прекрасно пахнет, полезен для здоровья и улучшает любое блюдо, в которое вы его положите. Но для крыс? Этот сильный, резкий запах - их настоящий кошмар. Крысы в значительной степени полагаются на свое обоняние, чтобы ориентироваться и находить пищу. Чеснок, который содержит сильные соединения серы, перегружает их обоняние и вызывает дезориентацию. Эти соединения также ассоциируются у крыс с токсичными веществами, что естественным образом отпугивает их от проникновения в ваш дом", - отметил эксперт по DIY из Saxton Blades Глен Пескетт.

Эксперт посоветовал разместить зубчики чеснока вокруг входных отверстий в вашем доме, куда грызуны, вероятно, могут прийти.

"Помните, что их больше всего привлекают такие места, как подвалы, гаражи, кухни и даже чердак, поэтому обязательно разместите чеснок возле любых щелей и дверных проемов снаружи вашего дома", - сказал он.

Эксперты рекомендуют регулярно заменять чеснок, поскольку его аромат будет уменьшаться, что со временем может снизить его эффективность. Измельченные листья чеснока также являются эффективными, поскольку они особенно мощные, а домашняя смесь воды и чеснока и опрыскивание ею вашего сада также могут хорошо сработать как средство отпугивания крыс и мышей.

Какие растения отпугивают крыс/ Инфографика: Главред

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