Гарантии безопасности должны быть подписаны до мирного соглашения, а не после - Зеленский

Украина отдала ядерное оружие и самолеты в обмен на гарантии безопасности, но когда произошло нападение РФ, никто не спас ее независимость.

https://glavred.info/ukraine/garantii-bezopasnosti-dolzhny-byt-podpisany-do-mirnogo-soglasheniya-a-ne-posle-zelenskiy-10741106.html Ссылка скопирована

Гарантии безопасности / Коллаж: Главред, фото: twitter.com/USNATO, president.gov.ua

Главное из новости:

Украина хочет реальных гарантий безопасности после провала Будапештского меморандума

Зеленский настаивает, что гарантии должны быть до заключения мирного соглашения

США, по его словам, предлагают сначала решить вопрос территорий

видео дня

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Politico заявил, что украинцы ожидают четких и действенных гарантий безопасности, ведь предыдущие международные договоренности не защитили страну от российской агрессии.

Он напомнил, что Украина в свое время отказалась от ядерного оружия и значительной части авиации, рассчитывая на международные гарантии. По его словам, когда Россия начала войну, эти обещания не сработали, и страна осталась без защиты, на которую рассчитывала.

Президент подчеркнул, что именно этот опыт сформировал недоверие общества к любым декларациям безопасности.

"Мы отдали ядерное оружие, другое оружие, много самолетов, десятки самолетов... и получили гарантии безопасности, что наш суверенитет будет нашим. В конце концов, у нас нет того оружия и нет гарантий безопасности, потому что пришла Россия, и никто не спас нашу независимость", - пояснил он.

Зеленский также подчеркнул, что новые гарантии должны быть подписаны до заключения любого мирного соглашения. Он отметил, что нынешние предложения США предусматривают другую последовательность действий.

По его словам, американская сторона предлагает сначала решить вопрос территорий, а уже потом переходить к гарантиям безопасности.

"Наши американские друзья подготовили гарантии безопасности, но сказали: "Смотрите, сначала обменяйте территории или что-то в этом роде, а потом гарантии безопасности". Вот почему я думаю - сначала гарантии безопасности. Во-вторых, это не значит, что мы отдадим свои территории, потому что это разные вопросы", - отметил он.

Когда может быть достигнуто мирное соглашение - мнение эксперта

Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик считает, что уже в апреле мирные переговоры перерастут в "серьезный разговор о конкретных формулировках".

"Этот раунд технических переговоров в Абу-Даби, вероятно, завершится до конца февраля. В марте начнутся политические раунды переговоров. А в апреле появятся конкретные формулировки и соглашения. Поэтому в тайминге я более чем убежден: апрель станет месяцем честного разговора", - сказал Кулик в интервью Главреду.

Гарантии безопасности Украине - новости по теме

Как ранее писал Главред, гарантии безопасности от США будут зависеть от согласия Украины на мирное соглашение. Этот будущий документ предусматривает вывод украинских военных из неоккупированных Россией частей Донецкой и Луганской областей.

По словам государственного секретаря США Марко Рубио, переговорщикам удалось сузить круг проблем до одного центрального вопроса - статуса Донбасса, однако его решение будет чрезвычайно сложным.

Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что западные союзники смогут предоставить гарантии безопасности Украине, но только после того, как на это даст согласие страна-агрессор Россия.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: Politico Politico (первоначально известная как The Politico) — американская медиаорганизация в области политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния. Основана американским банкиром и медиаменеджером Робертом Оллбриттоном в 2007 году. Освещает политику в Соединенных Штатах и на международном уровне, публикуя статьи, посвященные политике в США, Европейском союзе, Великобритании и Канаде, пишет Википедия. Идеологически освещение Politico было описано как центристское в отношении американской политики и атлантистское в отношении международной политики.

В 2021 году за 1 миллиард долларов США Politico приобрела немецкая медиакомпания Axel Springer SE. Axel Springer является крупнейшим в Европе издателем газет и ранее приобрела Business Insider. Также существует англоязычный еженедельник Politico Europe. Этот проект — совместное детище американского журнала Politico и немецкого издательства Axel Springer. Издание Politico Europe начало свою работу на европейском рынке СМИ в 2015 году. В фокусе издания – события в Европе и политика ЕС. Считается одним из самых влиятельных средств массовой информации, работающих в сегменте освещения европейской политики. Кроме того, по инициативе Politico регулярно проводятся конференции и дискуссии по актуальным вопросам европейской политики.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред