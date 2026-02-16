Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Гарантии безопасности должны быть подписаны до мирного соглашения, а не после - Зеленский

Дарья Пшеничник
16 февраля 2026, 08:31
190
Украина отдала ядерное оружие и самолеты в обмен на гарантии безопасности, но когда произошло нападение РФ, никто не спас ее независимость.
Гарантии безопасности
Гарантии безопасности / Коллаж: Главред, фото: twitter.com/USNATO, president.gov.ua

Главное из новости:

  • Украина хочет реальных гарантий безопасности после провала Будапештского меморандума
  • Зеленский настаивает, что гарантии должны быть до заключения мирного соглашения
  • США, по его словам, предлагают сначала решить вопрос территорий

видео дня

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Politico заявил, что украинцы ожидают четких и действенных гарантий безопасности, ведь предыдущие международные договоренности не защитили страну от российской агрессии.

Он напомнил, что Украина в свое время отказалась от ядерного оружия и значительной части авиации, рассчитывая на международные гарантии. По его словам, когда Россия начала войну, эти обещания не сработали, и страна осталась без защиты, на которую рассчитывала.

Президент подчеркнул, что именно этот опыт сформировал недоверие общества к любым декларациям безопасности.

"Мы отдали ядерное оружие, другое оружие, много самолетов, десятки самолетов... и получили гарантии безопасности, что наш суверенитет будет нашим. В конце концов, у нас нет того оружия и нет гарантий безопасности, потому что пришла Россия, и никто не спас нашу независимость", - пояснил он.

Зеленский также подчеркнул, что новые гарантии должны быть подписаны до заключения любого мирного соглашения. Он отметил, что нынешние предложения США предусматривают другую последовательность действий.

По его словам, американская сторона предлагает сначала решить вопрос территорий, а уже потом переходить к гарантиям безопасности.

"Наши американские друзья подготовили гарантии безопасности, но сказали: "Смотрите, сначала обменяйте территории или что-то в этом роде, а потом гарантии безопасности". Вот почему я думаю - сначала гарантии безопасности. Во-вторых, это не значит, что мы отдадим свои территории, потому что это разные вопросы", - отметил он.

Когда может быть достигнуто мирное соглашение - мнение эксперта

Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик считает, что уже в апреле мирные переговоры перерастут в "серьезный разговор о конкретных формулировках".

"Этот раунд технических переговоров в Абу-Даби, вероятно, завершится до конца февраля. В марте начнутся политические раунды переговоров. А в апреле появятся конкретные формулировки и соглашения. Поэтому в тайминге я более чем убежден: апрель станет месяцем честного разговора", - сказал Кулик в интервью Главреду.

Гарантии безопасности Украине - новости по теме

Как ранее писал Главред, гарантии безопасности от США будут зависеть от согласия Украины на мирное соглашение. Этот будущий документ предусматривает вывод украинских военных из неоккупированных Россией частей Донецкой и Луганской областей.

По словам государственного секретаря США Марко Рубио, переговорщикам удалось сузить круг проблем до одного центрального вопроса - статуса Донбасса, однако его решение будет чрезвычайно сложным.

Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что западные союзники смогут предоставить гарантии безопасности Украине, но только после того, как на это даст согласие страна-агрессор Россия.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: Politico

Politico (первоначально известная как The Politico) — американская медиаорганизация в области политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния.

Основана американским банкиром и медиаменеджером Робертом Оллбриттоном в 2007 году. Освещает политику в Соединенных Штатах и на международном уровне, публикуя статьи, посвященные политике в США, Европейском союзе, Великобритании и Канаде, пишет Википедия.

Идеологически освещение Politico было описано как центристское в отношении американской политики и атлантистское в отношении международной политики.
В 2021 году за 1 миллиард долларов США Politico приобрела немецкая медиакомпания Axel Springer SE.

Axel Springer является крупнейшим в Европе издателем газет и ранее приобрела Business Insider.

Также существует англоязычный еженедельник Politico Europe. Этот проект — совместное детище американского журнала Politico и немецкого издательства Axel Springer.

Издание Politico Europe начало свою работу на европейском рынке СМИ в 2015 году. В фокусе издания – события в Европе и политика ЕС. Считается одним из самых влиятельных средств массовой информации, работающих в сегменте освещения европейской политики. Кроме того, по инициативе Politico регулярно проводятся конференции и дискуссии по актуальным вопросам европейской политики.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Владимир Зеленский гарантии безопасности
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Дело "Мидас": экс-министру энергетики и юстиции объявили подозрение — НАБУ

Дело "Мидас": экс-министру энергетики и юстиции объявили подозрение — НАБУ

08:12Украина
Закончится ли война в Украине в 2026 году: генерал США оценил перспективы

Закончится ли война в Украине в 2026 году: генерал США оценил перспективы

07:35Украина
Делегация Украины отправилась на переговоры с РФ и США в Женеву: что известно

Делегация Украины отправилась на переговоры с РФ и США в Женеву: что известно

06:45Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Нацбанк выводит из обращения купюры двух номиналов: в НБУ предупредили украинцев

Нацбанк выводит из обращения купюры двух номиналов: в НБУ предупредили украинцев

Не только территории: в Кремле выставили новые условия для мира, что предлагают

Не только территории: в Кремле выставили новые условия для мира, что предлагают

Большой обман СССР: откуда на самом деле взялась хваленая советская техника

Большой обман СССР: откуда на самом деле взялась хваленая советская техника

Аэроразведка завершена, цели определены: РФ готовит новый комбинированный удар

Аэроразведка завершена, цели определены: РФ готовит новый комбинированный удар

Гороскоп Таро на неделю с 16 по 22 февраля: Девам - риск, Рыбам - неожиданности

Гороскоп Таро на неделю с 16 по 22 февраля: Девам - риск, Рыбам - неожиданности

Последние новости

08:31

Гарантии безопасности должны быть подписаны до мирного соглашения, а не после - Зеленский

08:22

Мюнхенская конференция - курс на продолжение войнымнение

08:18

Карта Deep State онлайн за 16 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

08:12

Дело "Мидас": экс-министру энергетики и юстиции объявили подозрение — НАБУ

08:10

Отключение света в Украине — графики на 16 февраля (обновляется)

Землетрясения в Украине не связаны с войной, влияние баллистики более длительное - ГриньЗемлетрясения в Украине не связаны с войной, влияние баллистики более длительное - Гринь
07:35

Закончится ли война в Украине в 2026 году: генерал США оценил перспективы

06:45

Делегация Украины отправилась на переговоры с РФ и США в Женеву: что известно

06:05

В Казахстане 15 марта пройдёт референдум: почему Москва так нервничаетмнение

04:41

Дело не в поиске тепла: почему на самом деле кошки постоянно занимают место хозяина

Реклама
03:31

Два ночных симптома могут указывать на деменцию: неожиданные признаки болезни

02:54

Почему гора Поп Иван имеет такое название и что оно на самом деле означает

02:23

Сколько нужно кормить кота в день – окончательный вердикт ветеринараВидео

02:01

Наступление вслепую: сломает ли "блекаут" Starlink планы РФ на весеннюю операцию

01:40

Бех-Романчук впервые показала дочь: как спортсмены назвали младенца

01:30

52-летняя звезда "Короны" призналась в своей небинарности

00:54

Кто из украинцев выйдет на старт в "медальный" понедельник: расписание соревнований

00:26

Тоня Матвиенко не отходит от Арсена Мирзояна - редкое сэлфи пары

15 февраля, воскресенье
23:57

Отключения электроэнергии 16 февраля: стали известны графики для Киева и области

23:51

Неделя на Днепропетровщине начнется с темноты: новые графики на 16 февраля

23:51

В США жестоко убили 21-летнюю беженку из Украины: кого подозревают в убийстве

Реклама
22:23

Три вещи, которые запрещено делать в гостях, чтобы не навлечь бедность и ссоры

22:01

Не только ПВО: Зеленский раскрыл "сюрпризы" Мюнхенской конференции

21:58

"Реагируйте на тревоги": Зеленский предупредил о подготовке нового удара РФВидео

21:24

Армия РФ продвинулась на горячем участке фронта: в DeepState показали изменения

20:51

Почему Запад начал проигрывать конкуренцию Китаю?мнение

20:37

"Я моложе Путина": Зеленский заявил о том, что диктатору РФ осталось недолго

20:27

Обманывали с квартирами и даже с колбасой: как СССР на самом деле "заботился" о людях

20:21

Звезда "Аферистов в сетях" спровоцировала слухи о расставании с женихом

20:05

Когда Прощеное воскресенье в 2026 году: как правильно просить прощения

19:57

Аэроразведка завершена, цели определены: РФ готовит новый комбинированный удар

19:50

"Организованная преступность": Тополя рассказала, кто ее "заказал"

19:33

Метели и сильные снегопады: на Украину надвигается настоящий Армагеддон

19:29

"Американцы дадут ракеты": неожиданный сценарий передачи Tomahawk Украине

19:25

Отключать будут, но не всех: в "Укрэнерго" рассказали об отключении света 16 февраля

18:54

Без пасынкования и минимум ухода: семь сортов томатов для "ленивого" огородаВидео

18:53

Украина уже пошла на большую уступку - "слит" новый план Путина по войне

18:50

Как собака показывает, что любит вас: дрессировщица указала на 7 милых признаков

18:31

Секрет быстрой сушки одежды: один трюк создаст зимой "летний бриз" в комнатеВидео

18:09

Днепр под прицелом стихии: какие капризы приготовила погода на этой неделе

17:57

Москва под массированным налетом дронов: что известно об мощной атаке

Реклама
17:35

Экс-игрок сборной Украины воевал за РФ: ВСУ ликвидировали известного футболиста

17:21

Немцы никогда не ополаскивают посуду после моющего средства: в чем кроется причина

17:03

Кто на самом деле написал "Повесть временных лет": что Россия хочет скрыть

16:52

Украину снова накроют сильные морозы и снегопады: где ударит -20

16:30

"Подталкивает всех не становились такими, как он": Зеленский подначил Орбана

16:15

Не только территории: в Кремле выставили новые условия для мира, что предлагают

15:46

Финансовый гороскоп на неделю с 16 по 22 февраля

15:30

Украинцев предупредили о новой угрозе для их домов - что известно

15:29

"Россия разбита": жесткий ответ ЕС на "хотелки" Кремля по завершению войны

15:18

ВСУ переломили ситуацию на важнейшем направлении - у россиян паника

Новости Киева
Отключение отопления в КиевеПогода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшится
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруЕлена ЗеленскаяОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять