"Пела на главной оперной сцене": ушла из жизни народная артистка Украины

На 84-м году жизни умерла народная артистка Украины и выдающаяся оперная певица Людмила Юрченко. Об этом сообщили на странице Национальной оперы Украины в Facebook.
"Национальная опера Украины в глубокой скорби: сегодня, 15 февраля, в возрасте 83 лет отошла в вечность выдающаяся оперная певица, педагог, народная артистка Украины, лауреат Национальной премии Украины им. Тараса Шевченко Людмила Владимировна Юрченко", — говорится в заявлении.
В некрологе отметили огромные заслуги артистки на отечественной сцене. После дебюта в опере Людмила Юрченко не сходила с подмостков, воплощая самые сложные партии для зрителей. Знаменитое меццо-сопрано певицы стало визитной карточкой Национальной оперы вплоть до 2011 года.
"Ее творчество останется яркой страницей не только истории Национальной оперы Украины имени Тараса Шевченко, но и всего украинского вокального искусства, обогащенного ее вдохновенным талантом. После окончания Киевской консерватории в 1969 году более четырех десятилетий, до 2011 года, Людмила Юрченко пела на главной оперной сцене Украины. Практически не было ни одной премьеры, в которой не участвовала бы она, разве что в опере не было меццо-сопрановых партий", — сообщили на странице.
Ярким эпизодом жизни Юрченко стало участие в соревновании с самыми известными оперными голосами Европы, где она одержала уверенную победу для Украины.
"Не случайно выступление Людмилы Юрченко в 1971 году на Международном конкурсе в Барселоне, в котором принимали участие лучшие вокальные силы Европы, произвело настоящий фурор и принесло заслуженную награду – в Киев она привезла золотую медаль", — подчеркнули в Национальной опере.
Национальная опера Украины
Национальный академический театр оперы и балета Украины имени Тараса Шевченко — крупнейший музыкальный театр Украины, расположенный в Киеве. Здание оперного театра, возведённое в 1901 году, по проекту архитектора Виктора Шрётера, находится в центре города.
Творческий коллектив театра включает в себя оперную и балетную труппы, симфонический и сценический оркестр, хор.
