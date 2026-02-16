Укр
Делегация Украины отправилась на переговоры с РФ и США в Женеву: что известно

Анна Ярославская
16 февраля 2026, 06:45
Трехсторонние консультации состоятся 17–18 февраля. Стороны обсудят перемирие и обмен пленными.
Кирилл Буданов, мирные переговоры
Буданов сообщил об отправке делегации в Женеву на переговоры о перемирии / Коллаж: Главред, фото: ОП, t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Главное:

  • Украинская делегация отправилась на переговоры в Женеву
  • Консультации пройдут 17–18 февраля при участии посредников из США
  • В повестке — механизмы мониторинга прекращения огня и организация обмена пленными

Глава Офиса президента Кирилл Буданов сообщил, что украинская делегация отправилась на переговоры в Женеву. Консультации пройдут 17–18 февраля при участии посредников из США и нацелены на перемирие и обмен пленными.

В ночь на 16 февраля Буданов опубликовал в Telegram фото возле поезда с коллегами, с которыми они направляются на следующий раунд переговоров с представителями США и России в Женеву.

"На пути в Женеву. Впереди - следующий раунд переговоров. По дороге с коллегами будем обсуждать уроки нашей истории, искать правильные выводы. Интересы Украины должны быть защищены", - отметил глава ОП.

Буданов возглавил украинскую команду на переговорах
Буданов возглавил украинскую команду на переговорах / t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Женевский этап переговоров пройдет в трехстороннем формате с участием спецпосланников Дональда Трампа - Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

Главные вопросы повестки включают механизмы мониторинга режима прекращения огня и организацию дальнейшего обмена пленными между сторонами конфликта.

Мирные переговоры - последние новости

Как писал Главред, Россия не ограничится только территориальными требованиями в рамках переговоров о завершении войны с Украиной. Об этом говорится в новом отчете американского Института изучения войны. Аналитики отмечают, что Москва может требовать не только международного признания оккупированных территорий, но и ставить более широкие политические и безопасности условия. Среди возможных требований — ограничение оборонного потенциала Украины, изменение внешнеполитического курса Киева и пересмотр европейской архитектуры безопасности.

На Мюнхенской конференции по безопасности госсекретарь США Марко Рубио выразил сомнение в том, действительно ли Россия намерена завершить войну в Украине.

Тем временем президент США Дональд Трамп в ближайшее время может выйти из мирных переговоров по Украине. Решение может быть принято в ближайшие недели, когда внимание Трампа переключится на предвыборную кампанию в Конгресс.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США хотят, чтобы война в Украине закончилась до лета 2026 года. По его словам, американские чиновники сообщили украинским, что будут делать все, чтобы война закончилась до июня. Для этого Вашингтон продвигает четкий Sequence Plan.

Когда может закончиться война: прогноз нардепа

Если Украина не согласится на уступки по территориям, завершение войны в 2026 году или даже до лета того же года выглядит маловероятным. Об этом сообщил народный депутат от партии "Голос" и секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

"С точки зрения того, как сейчас это происходит (вероятно речь идет о мирных переговорах, - ред.), для меня маловероятен сценарий, что война вообще закончится в этом году. Но это я говорю с точки зрения того, что я знаю намерения Российской Федерации", - сказал он.

Другие новости:

О персоне: Роман Костенко

Роман Костенко - народный депутат Украины, секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ, пишет Википедия.

новости Украины война России и Украины Кирилл Буданов мирные переговоры
