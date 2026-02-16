Закончится ли война в Украине в 2026 году: генерал США оценил перспективы

Администрация Трампа не оказывает на Москву достаточного давления, считает Бен Ходжес.

Ходжес не верит в завершение войны в 2026 году

Главные тезисы Ходжеса:

Война России против Украины не закончится в 2026 году

Кремль не пойдет на перемирие без принуждения

Трамп не оказывает достаточного давления на Москву

Экс-командующий армией США в Европе Бен Ходжес заявил, что не верит в окончание войны России в Украине в 2026 году.

По его словам, Кремль не заинтересован в мире.

"Нет, я не верю в то, что война закончится в этом году, потому что россияне не заинтересованы в этом (мире, — ред.). Поэтому они никогда не согласятся на перемирие или что-то подобное, если их не заставят...", — сказал Ходжес на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

По его мнению, администрация лидера США Дональда Трампа не оказывает на Москву достаточного давления, а европейцев россияне не уважают, чтобы слушать.

"Пока нет давления на российское правительство, они будут продолжать делать то, что делают...", — подчеркнул Ходжес.

Как писал Главред, в январе 2026 года Бен Ходжес заявил в интервью Bild, что война в Украине будет продолжаться до тех пор, пока российский диктатор Владимир Путин не поймет, что ему не выиграть. По его словам, поиск мира Трампа исключительно в дипломатии "обречен на провал", потому что американский президент не интересовался фактами и действует исключительно в плоскости личных симпатий и антипатий.

Келлог назвал вероятную дату завершения войны в Украине

Война в Украине может закончиться уже этим летом. Об этом заявил бывший спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог в Давосе.

По его прогнозу, мир может достигнут уже ко Дню независимости Украины - 24 августа 2026 года.

"Я действительно верю: если Украина переживет эту зиму - январь и февраль - и выйдет в март и апрель, преимущество будет на вашей стороне, на стороне Украины... Я надеюсь, что ко Дню Независимости этим летом на этой земле будет мир", - сказал Келлог.

Мирные переговоры - последние новости

Глава Офиса президента Кирилл Буданов сообщил, что украинская делегация отправилась на переговоры в Женеву. Консультации пройдут 17–18 февраля при участии посредников из США и нацелены на перемирие и обмен пленными.

Пресс-секретарь кремлевского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил, что следующий раунд переговоров состоится 17-18 февраля. Во главе российской делегации будет помощник российского диктатора Владимир Мединский.

Как писал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США хотят, чтобы война в Украине закончилась до лета 2026 года. По его словам, американские чиновники сообщили украинским, что будут делать все, чтобы война закончилась до июня. Для этого Вашингтон продвигает четкий Sequence Plan.

Аналитики Института изучения войны считают, что Россия не ограничится только территориальными требованиями в рамках переговоров о завершении войны с Украиной.

О персоне: Бен Ходжес Фредерик Бенджамин Ходжес — офицер армии США в отставке, занимавший должность командующего армией США в Европе. В настоящее время он заведует кафедрой стратегических исследований Першинга в Центре анализа европейской политики.

