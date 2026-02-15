Кто на самом деле написал "Повесть временных лет": что Россия хочет скрыть

Отсутствие оригинала, списки, авторство и кража архивов. Почему "Повесть временных лет" не русская и не фейк.

https://glavred.info/culture/pochemu-otkazyvatsya-ot-povesti-vremennyh-let-podarok-dlya-rossii-10736963.html Ссылка скопирована

"Повесть временных лет" — правда или вымысел? / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

"Повесть временных лет" — правда или миф

Кто на самом деле написал "Повесть временных лет"

Как летопись оказалась в России

Вопрос подлинности главной летописи Руси уже не первое десятилетие вызывает ожесточенные споры — не только в академической среде, но и среди украинского общества. В условиях современной информационной войны, когда Россия пытается присвоить каждую страницу нашего прошлого, "Повесть временных лет" все чаще объявляют имперской подделкой.

Впрочем, реальность значительно сложнее. Имеем ли мы дело с искусною мистификацией или с уникальным памятником киевской культуры, который пытались украсть вместе с самим государством? Главред расскажет, где в летописи заканчивается факт и начинается литература.

видео дня

Почему отказ от ПВЛ — опасен

Аким Галимов отмечает, что скепсис по поводу ПВЛ сегодня популярен: ее называют "московским текстом" или "зашкваром". Однако историки предостерегают от эмоциональных решений. Отказ от этого источника означал бы добровольно отдать врагу огромный пласт истории Киевской Руси — без борьбы и анализа.

Киевское происхождение летописи

Идея создать сводную историю русских земель возникла в начале XII века именно в Киеве. Это был политический и культурный проект эпохи Владимира Мономаха, направленный на объединение княжеств и легитимацию династии.

Историю тогда писали не академии, а монастыри. Летописцы работали с договорами, княжескими записями, устными преданиями и христианской традицией — так, как это делали по всей средневековой Европе.

Где факт, а где литература

Как и любой средневековый хронист, автор ПВЛ сталкивался с нехваткой источников. Там, где факты обрывались, появлялась литературная реконструкция. Так возникли сюжеты о призвании варягов, мести княгини Ольги или убийстве Аскольда и Дира.

Это не делает летопись "фейком". ПВЛ — одновременно исторический источник и выдающийся памятник средневековой литературы.

Почему нет оригинала — и почему это нормально

Главный аргумент критиков — отсутствие автографа XII века. Но для европейской истории это обычная ситуация: большинство хроник дошли до нас в виде списков — рукописных копий.

Науке известно по меньшей мере пять основных списков ПВЛ, среди которых ключевые:

Лаврентьевский список — переписанный в XIV веке монахом Лаврентием.

— переписанный в XIV веке монахом Лаврентием. Радзивиловская летопись — иллюстрированная версия XV века, созданная, вероятно, во Владимире-Волынском.

— иллюстрированная версия XV века, созданная, вероятно, во Владимире-Волынском. Ипатьевский список — найденный возле Костромы, но по содержанию (в частности Галицко-Волынская летопись) происходит из украинских земель.

Анализ бумаги, чернил и водяных знаков доказывает: это не фальсификаты XVIII века. В Радзивиловской летописи даже сохранились маргиналии на староукраинском языке, которые четко отличают киевский Владимир от "Владимира Московского".

Видео о том, "Повесть временных лет" – исторический документ или фейк, который придумали россияне, можно посмотреть здесь:

Как летопись оказалась в России

Почти все списки ПВЛ сейчас хранятся в российских архивах — но не потому, что они там возникли. Их систематически вывозили.

Петр I приказал сделать копию Радзивиловской летописи после знакомства с ней в Кенигсберге, а впоследствии его дочь Елизавета вывезла оригинал как военный трофей. В XVIII–XIX веках русская знать и ученые централизованно собирали монастырские архивы со всей бывшей Руси, сосредотачивая их в Петербурге.

Манипуляция терминами

Именно тогда возникла ключевая подмена: киевскую летопись стали трактовать как часть исключительно "русской" истории. Термин "Русь" в научных и популярных трудах постепенно заменяли на "Россия", стирая киевский контекст.

Кто на самом деле составил летопись

Традиционно автором ПВЛ считали Нестора Летописца. Однако современные исследования указывают, что ключевую роль в создании или редактировании текста сыграл игумен Сильвестр из Выдубицкого монастыря. Его имя и "автограф" зафиксированы сразу в нескольких списках.

Культ Нестора был удобен советской историографии: он поддерживал идею "единого древнерусского языка" и общего происхождения. Сильвестр же был непосредственно связан с киевской княжеской элитой и Выдубичами — и это разрушало имперскую схему.

"Повесть временных лет" — аутентичный киевский текст о Киевской земле. Россия его не придумала, но присвоила: физически вывезла, сосредоточила в своих архивах и пыталась переосмыслить в свою пользу.

Критическое, украинское прочтение ПВЛ — это не отрицание истории, а способ вернуть себе собственное наследие.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Аким Галимов Аким Альфадович Галимов — украинский журналист, сценарист, автор и продюсер исторических проектов 1+1 Media. В проекте "Реальная история" Аким Галимов создает небольшие видео на важные исторические темы.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред