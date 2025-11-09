Укр
Читать на украинском
Миф об "общих корнях": что Россия умалчивает о Киевской Руси

Марина Иваненко
9 ноября 2025, 18:58
Москва возникла не из Киевской Руси, а из Золотой Орды. Как монголы создали будущую империю, которая впоследствии присвоила чужую историю.
Кто основал Российскую империю?
На протяжении веков Россия настаивает на том, что является прямой и истинной наследницей Киевской Руси, объясняя это якобы общими истоками и предками правителей. Однако историческая реальность была совсем другой: территория современной России во времена Киевской Руси оставалась отдаленной и неразвитой провинцией, где славянское население практически не проживало. Москва появилась и получила влияние не благодаря собственному величию, а благодаря поддержке внешней силы - Золотой Орды. Фактически Московское княжество стало не наследником Киевской Руси, а продолжателем традиций монгольской государственности. Главред расскажет более подробно.

Истоки Московского княжества

Земли, где ныне расположена современная Россия, в древности были покрыты густыми лесами и болотами. К Киевскому государству они принадлежали лишь формально, поскольку не имели политического значения. Эти северо-восточные территории населяли отдаленные финно-угорские племена, которые не имели общих этнических или культурных признаков со славянами Киевского региона.

Именно сюда, на малопригодные земли, отправился младший сын Владимира Мономаха - Юрий Долгорукий. Не имея шансов занять влиятельные престолы Руси, он в 1125 году основал Суздаль как свою столицу и стремился создать новый региональный центр власти.

В отличие от Киева, где княжеская власть ограничивалась элементами народного самоуправления, в Ростово-Суздальском княжестве Долгорукий установил деспотический режим. Он опирался на привезенных с собой бояр, а местных старейшин и население принуждал к покорности под угрозой репрессий. В 1147 году Юрий Долгорукий основал Москву как небольшой пограничный форпост, который тогда имел мало шансов стать влиятельным центром.

Монгольское нашествие и рождение московской власти

Ситуация кардинально изменилась после монгольского нашествия 1237 года. После падения Рязани и Владимира в начале 1238 года Москва была разрушена. Однако монгольское иго парадоксально стало шансом для северо-восточных земель.

Местные князья выбрали путь покорности и безоговорочной лояльности к ханам Золотой Орды. Они соревновались между собой в покорности, чтобы получить ярлыки на княжение, военную поддержку и щедрые дары.

Александр Невский стал одним из самых верных вассалов Орды: подавлял восстания, собирал дань, воевал с врагами монголов на Западе. После его смерти его сын Даниил Александрович стал первым известным князем Москвы.

Рост Москвы под руководством Орды

В начале XIV века Москва начала быстро расти благодаря трем факторам:

  • Выгодному географическому расположению - она стала удобным центром сбора налогов с окрестных земель.
  • Тщательной службе ханам - московские князья использовали доверие Орды для устранения конкурентов.
  • Монгольской поддержке - ханы видели в Москве удобный центр власти в Залесье, вдали от европейских влияний.

Особого могущества Москва достигла при княжении Ивана I Калиты. За верность хану и участие в подавлении антимонгольского восстания в Твери он получил право собирать налоги со всех северо-восточных земель. Московские чиновники тесно сотрудничали с монгольскими баскаками, перенимая их методы управления, жестокость и систему контроля через страх.

Присвоение русского наследия

Московское княжество унаследовало от Орды не только власть над землями, но и ее модель правления - централизованную, авторитарную, построенную на страхе и подчинении.

Князь Иван III в 1480 году, воспользовавшись внутренним кризисом Золотой Орды, освободился от зависимости и провозгласил себя "государем всей Руси". Он женился на византийской принцессе Софии Палеолог, принял символ двуглавого орла и провозгласил Москву "Третьим Римом". Это стало попыткой не только порвать с ордынским прошлым, но и узурпировать наследие Византии и Киевской Руси.

Однако Киев, Чернигов и другие исторические центры Руси оставались вне его власти. Московское княжество просто присвоило себе имя "Русь", не имея ни этнической, ни культурной, ни политической преемственности от Киева. Его государственная модель выросла не из киевских традиций, а из монгольской системы подчинения, страха и безусловного подчинения власти.

Об источнике: Базовая История

Базована История - украинский YouTube-канал, на который подписаны 170 тысяч пользователей. Авторы на нем рассказывают об украинских героях, которых пытались стереть, о событиях истории Украины, которые российская пропаганда искажала и традициях, переживших влияние чужих государств.

