Доллар готовится к рывку: названы даты возможного валютного шторма

В ближайшее время валютный рынок будет находиться в состоянии относительного баланса.

Появился прогноз нового валютного курса / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Спрос на валюту может превышать предложение

Инфляционные процессы замедлились

Конец года традиционно влияет на валютный рынок: выплаты бонусов, премий и дивидендов могут подстегнуть интерес к иностранной валюте.

Однако этот фактор частично компенсируется тем, что многие украинцы, наоборот, продают валюту, чтобы покрыть праздничные расходы, в комментарии 24 Каналу рассказал банкир Тарас Лесовой.

По его оценке, спрос на валюту все же может превышать предложение примерно на 10–15%, но такая разница не представляет угрозы для стабильности рынка. Для сравнения, год назад этот разрыв достигал 30–40%, что заметно усиливало давление на курс.

Эксперт отмечает, что по сравнению с декабрём прошлого года валютный ажиотаж заметно ослаб. Инфляционные процессы замедлились, и по итогам года рост цен ожидается в пределах 10%. Дополнительную роль сыграла активная депозитная политика банков: высокие процентные ставки сделали гривневые вклады привлекательной альтернативой покупке валюты.

По словам Лесового, эта стратегия уже дала результат. В декабре, с началом периода максимальных депозитных ставок — до 18% годовых в гривне, количество новых вкладчиков выросло более чем на 5% по сравнению с ноябрём.

В ближайшее время, считает банкир, валютный рынок будет находиться в состоянии относительного баланса. Колебания курсов и спреды на межбанке останутся незначительными, а наличный рынок, особенно по курсам покупки, будет почти полностью ориентироваться на межбанковские значения. Разница по курсам продажи может быть немного выше, но без критических отклонений.

При этом Национальный банк, по мнению эксперта, сохраняет все инструменты для сглаживания дисбалансов. Политика управляемой гибкости и дальше будет удерживать рынок от резких скачков и поддерживать равновесие между спросом и предложением.

Эксперты о новом валютном курсе: прогноз

Эксперты инвестиционной компании ICU подчёркивают, что усиление позиций гривны не было спонтанным процессом. Как отмечают аналитики, этот эффект стал результатом взвешенной политики Национального банка, который целенаправленно влиял на ситуацию на валютном рынке.

В дальнейшем, считают специалисты, регулятор может ослабить контроль над курсом, позволив ему колебаться более заметно и постепенно перейти к мягкому сценарию управляемого ослабления национальной валюты.

О персоне: Тарас Лесовой Тарас Лесовой - украинский банкир, начальник департамента казначейства Глобус Банка. Часто делится прогнозами по курсу валют и изменениям ситуации на рынке.

