РФ готовит масштабное наступление: какие области могут оказаться под ударом

Руслан Иваненко
5 февраля 2026, 01:56
Российские войска передислоцируют силы, готовясь к масштабным боевым действиям на нескольких направлениях фронта.
Враг концентрирует ресурсы и планирует контролировать Донбасс и соседние области / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, скриншот

Кратко:

  • Российские войска проводят передислокацию сил и средств
  • Возможно масштабирование боевых действий в апреле
  • Активность наблюдается на разных участках фронта

Российские оккупационные войска проводят передислокацию сил и средств, что может свидетельствовать о подготовке к масштабным наступательным действиям в апреле, считает военный эксперт Владислав Селезнев.

"Погодные условия изменятся, постепенно начнет возвращаться "зеленка". Считаю, что именно к этому времени противник будет пытаться сконцентрировать максимум своих ресурсов на разных участках фронта, чтобы реализовать свой план", – пояснил эксперт в интервью OBOZ.UA.

По его словам, план Москвы по контролю над Донецкой и Луганской областями не изменился. Следующими целями РФ могут стать Запорожская и Херсонская области.

"Далее бои на территории Днепропетровской, Черниговской, Сумской и Харьковской областей в рамках реализации плана Путина по созданию так называемой санитарной или буферной зоны на территории Украины, которая граничит с территорией Российской Федерации", – добавил Селезнев.

Эксперт подчеркнул, что если в Москве считают Запорожскую и Донецкую области "своими", то формирование так называемой "санитарной зоны" враг может попробовать и на территории Днепропетровской области.

Какие шаги готовит РФ на Донбассе и соседних областях – мнение эксперта

Как писал Главред, планы российских войск в отношении Донбасса остаются неизменными, однако у врага есть дополнительные намерения создать так называемую буферную зону в других регионах Украины.

"Наша разведка говорит, что планы россиян не изменились. Задача до конца марта – начала апреля российским войскам – выйти на админграницы Донбасса. Эти задачи были неизменны и в течение прошлого года, они миллион раз переносились, и я лично не вижу возможностей РФ выполнить эту задачу в определенный срок", – заявил Павел Палиса, экс-командир 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" и заместитель главы Офиса Президента, в интервью LB.ua.

По его словам, отдельной задачей российских войск является формирование буферной зоны в Харьковской и Сумской областях, а по максимальным амбициям – также в Днепропетровской области и на запорожском направлении.

Ситуация на фронте - новости по теме

Как ранее писал Главред, планы российских войск по захвату Донбасса остаются неизменными, в то же время у врага есть отдельные намерения создать так называемую буферную зону в других областях Украины. Об этом заявил экс-командир 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр", а ныне заместитель главы офиса президента Павел Палиса.

Кроме того, Россия поднимает вопрос о возможной сдаче Украиной территорий Донецкой области не с целью завершения войны, а для того, чтобы сохранить ресурсы и перебросить их на другие участки фронта. Такое мнение высказал народный депутат Украины от фракции "Голос", полковник СБУ Роман Костенко.

Напомним, что на границе Харьковской и Сумской областей российские подразделения пытаются прощупать прочность украинской обороны, стремясь создать контролируемую полосу вдоль государственной границы. Об этом сообщил спикер Объединенных сил подполковник Виктор Трегубов.

Читайте также:

О персоне: Владислав Селезнев

Владислав Селезнев - украинский военный эксперт, журналист. Полковник Вооруженных сил Украины.

До оккупации Крыма страной-агрессором Россией работал начальником крымского медиа-центра Министерства обороны Украины. Когда Крымский полуостров захватили российские оккупанты, остался верным украинской присяге и переехал в Киев.

После начала АТО на Донбассе в 2014 году был назначен руководителем пресс-центра оперативного штаба Антитеррористической операции на востоке Украины.

В период с ноября 2014 по 2017 год - начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

В конце 2017 года уволился из ВСУ в связи с окончанием контракта.

Решетка плиты будет как новая: простой способ убрать жир и нагар без тренияВидео

