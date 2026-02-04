Укр
Решетка плиты будет как новая: простой способ убрать жир и нагар без трения

Мария Николишин
4 февраля 2026, 17:37
Отмыть решетку газовой плиты от толстого слоя жира очень просто.
Решетка плиты будет как новая: простой способ убрать жир и нагар без трения
Как помыть решетку газовой плиты / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Вы узнаете:

  • Как можно отмыть решетку газовой плиты
  • Какие средства для этого подходят

На решетке газовой плиты со временем скапливается слой жира и пригоревших остатков пищи, которые трудно отмыть. Простое моющее средство и губка с этим не справляются. Но есть один способ, который поможет убрать весь нагар без лишних усилий.

Главред решил разобраться, как отмыть решетку газовой плиты от жира.

видео дня

Как убрать нагар с решетки газовой плиты

Автор канала "Советы для дома" в своем видео рассказала, что отмыть решетку газовой плиты от толстого слоя жира очень просто, если знать правильный метод.

По ее словам, нужно использовать всего два ингредиента, которые помогут грязи просто сползти с решетки.

Как вымыть решетку от застарелого жира

Женщина говорит, что нужно взять максимально глубокую кастрюлю, в которую поместится половина решетки, наполнить ее водой и довести до кипения.

Далее в воду нужно добавить соду из расчета 1 столовая ложка на 1 литр воды. Второй ингредиент - это средство для мытья посуды. Понадобится 2-3 столовые ложки. Полученный раствор нужно хорошо перемешать и опустить в него решетку.

"Время кипячения будет зависеть от того, насколько была грязная решетка. Если она не сильно покрыта жиром, тогда 30 минут будет достаточно. А если решетка была вся в жире, тогда прокипятите 1 час", - говорится в видео.

Когда время истечет, решетку нужно вынуть и промыть в воде, используя губку, чтобы убрать остатки нагара.

Решетка плиты будет как новая: простой способ убрать жир и нагар без трения
Как отмыть плиту на кухне / Инфографика: Главред

"Этим способом вы сможете очистить даже толстый слой жира с решетки и старый нагар", - подытожила автор видео.

Как легко отмыть решетку газовой плиты – видео:

Читайте также:

Об источнике: Советы для дома

Советы для дома — украинский YouTube-канал, тематика которого — показать зрителям, как проводить быструю и эффективную уборку и готовить средства для уборки своими руками. У канала 474 тысячи подписчиков, указано в описании канала.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

плита лайфхак уборка
