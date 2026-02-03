Как быстро высушить волосы без света: действенный лайфхак от парикмахера

Волосы высохнут и без фена, если знать одну хитрость.

Даже без фена высушить волосы возможно

Вы узнаете:

Как высушить волосы без света

Какой фен может работать и во время отключений электроэнергии

По всей Украине неделями действуют графики отключений света, поэтому часто во время утренней рутины возможности высушить волосы феном нет. Однако есть лайфхак, который спасет в такой ситуации.

Главред узнал, что им в эфире "Сніданок з 1+1" поделилась парикмахер Юлия Томашевская. Она рассказала, как с наименьшим ущербом высушить волосы без фена.

Что поможет высушить волосы, когда нет света

Специалист отметила, что нужно как можно быстрее высушить волосы. Для этого сначала нужно убрать лишнюю влагу полотенцем, а затем встряхнуть волосы руками и заплести тугую косу.

Далее обязательно надеть шапочку на 10-20 минут максимум. Таким образом концентрация тепла ускорит сушку.

Еще один вариант, как высушить волосы во время отключений, — это фен, который работает на батарейках или через USB-зарядку. Однако минус этого метода в том, что придется потратить на устройство от 650 гривен.

