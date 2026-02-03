Как быстро высушить волосы без света: действенный лайфхак от парикмахера

Вы узнаете:
- Как высушить волосы без света
- Какой фен может работать и во время отключений электроэнергии
По всей Украине неделями действуют графики отключений света, поэтому часто во время утренней рутины возможности высушить волосы феном нет. Однако есть лайфхак, который спасет в такой ситуации.
Главред узнал, что им в эфире "Сніданок з 1+1" поделилась парикмахер Юлия Томашевская. Она рассказала, как с наименьшим ущербом высушить волосы без фена.
Что поможет высушить волосы, когда нет света
Специалист отметила, что нужно как можно быстрее высушить волосы. Для этого сначала нужно убрать лишнюю влагу полотенцем, а затем встряхнуть волосы руками и заплести тугую косу.
Далее обязательно надеть шапочку на 10-20 минут максимум. Таким образом концентрация тепла ускорит сушку.
Еще один вариант, как высушить волосы во время отключений, — это фен, который работает на батарейках или через USB-зарядку. Однако минус этого метода в том, что придется потратить на устройство от 650 гривен.
Смотрите видео о том, как сушить волосы без света:
Читайте также:
- Как спасти продукты во время отключений света: секретный трюк от Клопотенко
- Сантехник раскрыл главный секрет: простой трюк мгновенно устраняет засор в трубе
- Как быстро очистить унитаз от стойкого налета: простое решение, которое стоит попробовать
Об источнике: "Завтрак с 1+1"
"Сніданок з 1+1" — утреннее шоу телеканала 1+1 производства 1+1 Media. Программа длится три часа и является самым длинным в Украине утренним шоу в прямом эфире. "Сніданок з 1+1" подает новости, развлечения, полезные советы и интервью с интересными гостями в прямом эфире. Программа содержит несколько утренних выпусков ТСН, сообщает Википедия.
"Сніданок з 1+1" имеет собственную музыкальную студию, поэтому в программе звучит живая музыка. На YouTube канал "Сніданок з 1+1" подписано более 500 тысяч пользователей.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред