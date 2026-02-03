Три уровня гарантий безопасности: Рютте пояснил, как Запад защитит Украину после войны

В настоящее время в договоренностях "речь идет о гарантиях безопасности, имеющих три уровня", отметил Рютте.

https://glavred.info/ukraine/tri-urovnya-garantiy-bezopasnosti-ryutte-poyasnil-kak-zapad-zashchitit-ukrainu-posle-voyny-10737728.html Ссылка скопирована

Генсек НАТО перечислил три уровня гарантий безопасности для Украины / коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Что сказал Марк Рютте:

Первый уровень гарантий – это "усиленная украинская армия"

Второй уровень – это "коалиция решительных"

Третий уровень – Соединенные Штаты

Запад рассматривает три уровня гарантий безопасности для Украины. Их основная цель – повысить для РФ цену нового нападения на Украину в будущем. Об этом сказал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, сообщает "Европейская правда".

В настоящее время в договоренностях "речь идет о гарантиях безопасности, имеющих три уровня", отметил Рютте.

видео дня

По его словам, первый уровень гарантий – это "усиленная украинская армия", которую будет поддерживать финансирование партнеров.

"Она, очевидно, будет первой линией защиты, если россияне решат снова атаковать Украину. И мы все чувствуем обязательство сделать так, чтобы украинское войско было готово к самозащите", – заявил генсек.

Второй уровень, как отметил Рютте – это "коалиция решительных", "которую собрали вместе французы и британцы". Он, впрочем, воздержался от конкретизации того, как она будет действовать в случае нападения, лишь отметил, что цель коалиции – не только обеспечить, что украинское войско будет иметь все необходимое, "но также гарантировать другие шаги".

"И третий уровень – Соединенные Штаты, которые летом сказали, что хотят присоединиться", – завершил объяснение генсек.

Все три уровня должны вместе обеспечить такой объем сдерживания, чтобы дать уверенность, "что нового нападения России не будет больше никогда".

При этом генеральный секретарь не стал комментировать статью Financial Times о согласованных принципах обеспечения безопасности Украины, хотя признал, что читал ее.

"Я не буду комментировать информацию Financial Times, кроме подтверждения того, что именно это было целью – сделать так, чтобы гарантии безопасности были настолько сильными, что для России новая атака будет очень плохим решением", – подытожил он.

Энергетическое перемирие может сыграть на руку РФ: мнение аналитиков

Возможный недельный мораторий на удары России по энергетике Украины не является такой уж значительной уступкой со стороны Москвы. Об этом пишут аналитики Института изучения войны (ISW).

При этом такой мораторий на дальнобойные удары может принести пользу России, если в нем примут участие обе стороны, отмечают аналитики.

"Российские войска смогут накопить запасы беспилотников и ракет, которые они смогут использовать для нанесения крупных комбинированных ударов в будущем, в то время как Украина прекратит свои удары по российской энергетической инфраструктуре РФ", - объясняют эксперты.

Мирные переговоры - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, спикер Кремля Дмитрий Песков отметил, что процесс урегулирования войны остается сложным и многомерным, хотя по отдельным вопросам сторонам якобы удалось продвинуться вперед.

В то же время, как отмечает The New York Times, любые уступки Украины по Донбассу в рамках потенциального мирного соглашения не приведут к прекращению войны, а лишь дадут России время подготовиться к еще более масштабному наступлению. Аналитики отмечают, что отказ Москвы от требования полного контроля над Донецкой областью имеет не символический, а сугубо прагматический характер.

Президент США Дональд Трамп также дал понять, что обещание Россиивоздержаться от ударов по киевской энергосистеме до 1 февраля стало уступкой Украине, которая настаивала на энергетическом прекращении огня накануне нового раунда переговоров в Абу-Даби. Как пишет The Economist, Владимир Путин может пытаться выиграть время, хотя в то же время такие шаги могут свидетельствовать и об определенной готовности к компромиссу, очертания которого постепенно вырисовываются.

Другие новости:

О персоне: Марк Рютте Марк Рютте (нид. Mark Rutte; род. 14 февраля 1967, Гаага, Нидерланды) - нидерландский политик, лидер Народной партии за свободу и демократию с 2006 до 2023 год. Премьер-министр Нидерландов с 14 октября 2010 года до 2 июля 2024 года. 26 июня 2024 года назначен генеральным секретарем НАТО, заступил на должность 1 октября 2024 года, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред