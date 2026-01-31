Укр
В мирных переговорах есть луч надежды, но прорыва до марта не будет - The Economist

Виталий Кирсанов
31 января 2026, 14:35
The Economist отмечает, что переговоры 1 февраля могут дать представление о намерениях Путина.
В мирных переговорах есть луч надежды
В мирных переговорах есть луч надежды / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, Офис президента

Что написано в материале The Economist:

  • Нерешенные вопросы остаются неизменными уже несколько месяцев
  • В марте в РФ начнутся экономические проблемы

Президент США Дональд Трамп намекнул, что обещание России оставить в покое киевскую энергосистему до 1 февраля является уступкой Украине, которая настаивала на "энергетическом прекращении огня" перед следующим раундом переговоров в Абу-Даби.

Как пишет The Economist, диктатор РФ Владимир Путин, возможно, пытается выиграть время. Однако он также может сигнализировать об открытости к компромиссу, контуры которого уже начинают проясняться.

Нерешенные вопросы

По данным источников, близких к украинской переговорной команде, трехсторонние переговоры с Америкой и Россией в Абу-Даби 23 и 24 января "были одними из самых конструктивных на сегодняшний день".

Нерешенные вопросы остаются неизменными уже несколько месяцев: может ли Россия принять гарантии безопасности, согласованные между Украиной и Америкой, и придется ли Украине отступить с территории, которую она все еще контролирует. Тем не менее, некоторые технические аспекты сделки, похоже, урегулированы.

"Крупного прорыва вряд ли можно ожидать как минимум до марта, когда закончится зимнее наступление России и начнут обостряться растущие экономические проблемы страны", - пишет издание.

The Economist отмечает, что переговоры 1 февраля могут дать представление о намерениях Путина, особенно о том, готов ли он смягчить свое требование о передаче Украине сильно укрепленных частей Донбасса, все еще находящихся под ее контролем.

Стратегия Украины

Позиция Украины заключается в том, что прекращение огня должно сохранять существующую демаркационную линию. Обсуждаемый компромисс предполагает создание демилитаризованной зоны, возможно, под управлением нового международного "Совета мира" Трампа. По словам украинского источника, близкого к переговорам, такое соглашение должно будет балансировать между "позициями, неприемлемыми для обоих обществ".

Для Украины применение российского законодательства в демилитаризованной зоне станет красной линией. Для России присутствие западных миротворцев на востоке Украины будет столь же неприемлемым.

"Мы не можем решить ни один из этих вопросов, не договорившись о системе безопасности в регионе. Русские не могут просто сказать: доверьтесь нам", - говорит источник.

При этом Украина, похоже, перестраховывается, придерживаясь двухсторонней стратегии.

"С одной стороны, она демонстрирует свою приверженность плану А – переговорам под руководством США. В случае успеха это может означать принятие болезненного территориального компромисса в обмен на шанс на мир и членство в Евросоюзе. Путин получит ослабление западных санкций и новые деловые соглашения с Америкой. Однако параллельно Владимир Зеленский готовит свою страну к плану Б: укреплению армии и истощению российских войск при одновременном удержании части Донбасса", - отмечается в статье.

Когда возможен мир - оценка эксперта

Многосторонние контакты между Россией, Украиной и США пока носят формальный характер и не ведут к реальному прогрессу, считает исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач. По его словам, проблемой остаются и формат встреч, и уровень делегаций.

Эксперт предполагает, что к предметным переговорам могут перейти не раньше 2026 года - при совпадении ряда условий, включая ослабление России, внешнее давление и возможные компромиссы. Реальные шаги к мирному соглашению он прогнозирует ориентировочно с весны 2026 года.

Мирные переговоры - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Украина сможет рассчитывать на гарантии безопасности со стороны США только при условии заключения мирного соглашения с Россией. По данным Reuters, такие гарантии станут одним из ключевых элементов договоренностей, направленных на прекращение российской агрессии против Украины.

В то же время Украина намерена подписать с Вашингтоном 20-пунктный мирный план, после чего Соединенные Штаты отдельно оформят соответствующий документ с Россией. Участие Европейского Союза в подписании этих договоренностей не предусматривается. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Кроме того, по данным The Kyiv Independent, представители российской делегации на переговорах демонстрируют более прагматичный подход к поиску путей завершения войны, чем это следует из публичных заявлений Кремля.

Также рекомендуем прочитать:

Об источнике: The Economist

The Economist - влиятельный еженедельный англоязычный журнал. Публикуется в Англии с 1843 года. 2006 тираж превысил миллион экземпляров, более половины которых была продана в Северной Америке. Из-за глобальной ориентации The Economist не считается исключительно британским изданием. Традиционно издание считает себя газетой и не подписывает публикации, пишет Википедия.

война в Украине Владимир Путин мирные переговоры Переговоры о прекращении огня
