На подъеме: на каком месте Украина в прогнозах букмекеров на Евровидение-2026

Украина укрепляет свои позиции на Евровидении.

Евровидение-2026 кто победит - новый прогноз букмекеров

В этом году Евровидение отмечает 70-летие. Юбилейный конкурс состоится в мае в городе вена, Австрия.

На данный момент уже все 35 стран-участниц представили песни. Букмекеры обновили рейтинги потенциальных победителей Евровидения-2026. Больше месяца абсолютным лидером остается Финляндия - вероятность ее победы оценивают в 29%. В топ-5 лучших также входят Франция, Дания, Греция и Швеция.

Украина постепенно восстанавливается после драматического "падения": на прошлой неделе наша страна вернулась в первую десятку, и, по состоянию на сегодня, поднялась на девятое место. Сейчас главный конкурент Украины на Евровидении-2026 - Италия, страна из Большой пятерки с тремя победами на счету.

Евровидение-2026 кто победит - новый прогноз букмекеров / фото: eurovisionworld.com

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Евровидение-2026 Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом. Украину на Евровидении-2026 представит певица LELÉKA с песней "Ridnym".

