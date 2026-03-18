На подъеме: на каком месте Украина в прогнозах букмекеров на Евровидение-2026

Читайте больше:
- Кто лидер Евровидения-2026 по версии букмекеров
- На каком месте в рейтинге Украина
В этом году Евровидение отмечает 70-летие. Юбилейный конкурс состоится в мае в городе вена, Австрия.
На данный момент уже все 35 стран-участниц представили песни. Букмекеры обновили рейтинги потенциальных победителей Евровидения-2026. Больше месяца абсолютным лидером остается Финляндия - вероятность ее победы оценивают в 29%. В топ-5 лучших также входят Франция, Дания, Греция и Швеция.
Украина постепенно восстанавливается после драматического "падения": на прошлой неделе наша страна вернулась в первую десятку, и, по состоянию на сегодня, поднялась на девятое место. Сейчас главный конкурент Украины на Евровидении-2026 - Италия, страна из Большой пятерки с тремя победами на счету.
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, что Виктор Ющенко "дружескими объятиями" поздравил Шона Пенна с "Оскаром". Третий президент Украины и актер подружились еще несколько лет назад.
Также Елена Тополя рассказала о смене фамилии после развода. В 2023 году украинская певица уже отказывалась от псевдонима, с которым начинала свою творческую карьеру.
Читайте также:
- Сын покойного Лесика Турко показал могилу отца
- Вдова Аdam расплакалась из-за вопроса журналистки о муже
- Как складывается личная жизнь Melovin после разрыва с женихом: "Нет смысла"
Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом. Украину на Евровидении-2026 представит певица LELÉKA с песней "Ridnym".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред