Габбард отмечает, что Москва будет продолжать затяжную войну до тех пор, пока не достигнет своих стратегических целей.

Директор национальной разведки США предупреждает о военных и невоенных вызовах со стороны России

Страна-агрессор Россия, вероятно, продолжит вести войну на истощение против Украины до достижения собственных целей, заявила директор национальной разведки США Тулси Габбард во время слушаний в Комитете Сената по разведке.

По ее словам, Москва в течение последнего года "сохраняла преимущество" в войне против Украины.

"Под эгидой США продолжаются переговоры между Москвой и Киевом. До достижения мирного соглашения Москва, вероятно, будет продолжать вести затяжную изнурительную войну до тех пор, пока не сочтет свои цели достигнутыми", — подчеркнула Габбард.

Она также отметила, что Россия может бросать вызов интересам США как "военными, так и невоенными методами".

"Наибольшая угроза со стороны России — потенциальная эскалация конфликта, в частности в Украине, или новый конфликт, который приведет к прямым столкновениям, включая потенциальное применение ядерного оружия", — добавила директор национальной разведки США.

Завершение войны — что известно

Как сообщал Главред, пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков сказал, что в Кремле нашли "виновных" в том, что Украина и РФ не могут договориться о завершении войны. Причина якобы кроется в европейских странах.

Кроме того, в Кремле продолжают заявлять о готовности к переговорному урегулированию войны, но считают, что Украина к этому не готова.

Напомним, что Владимир Зеленский заявил, что возвращение помощника российского диктатора и военного преступника Владимира Мединского к переговорному процессу свидетельствует о реальном отношении России к вопросу мира.

О личности: Тулси Габбард Тулси Габбард — американская политическая деятельница и подполковник резерва армии США, которая с 12 февраля 2025 года занимает должность директора национальной разведки США. Бывшая демократка, перешедшая в Республиканскую партию. Wikipedia.

