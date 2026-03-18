Кремль готовит новые вызовы: разведка США раскрыла планы РФ в отношении Украины

- Какие цели ставит перед собой Россия в войне с Украиной
- Может ли конфликт перерасти в прямые столкновения с США
- Какое влияние переговоры окажут на будущее войны в Украине
Страна-агрессор Россия, вероятно, продолжит вести войну на истощение против Украины до достижения собственных целей, заявила директор национальной разведки США Тулси Габбард во время слушаний в Комитете Сената по разведке.
По ее словам, Москва в течение последнего года "сохраняла преимущество" в войне против Украины.
"Под эгидой США продолжаются переговоры между Москвой и Киевом. До достижения мирного соглашения Москва, вероятно, будет продолжать вести затяжную изнурительную войну до тех пор, пока не сочтет свои цели достигнутыми", — подчеркнула Габбард.
Она также отметила, что Россия может бросать вызов интересам США как "военными, так и невоенными методами".
"Наибольшая угроза со стороны России — потенциальная эскалация конфликта, в частности в Украине, или новый конфликт, который приведет к прямым столкновениям, включая потенциальное применение ядерного оружия", — добавила директор национальной разведки США.
Завершение войны — что известно
Как сообщал Главред, пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков сказал, что в Кремле нашли "виновных" в том, что Украина и РФ не могут договориться о завершении войны. Причина якобы кроется в европейских странах.
Кроме того, в Кремле продолжают заявлять о готовности к переговорному урегулированию войны, но считают, что Украина к этому не готова.
Напомним, что Владимир Зеленский заявил, что возвращение помощника российского диктатора и военного преступника Владимира Мединского к переговорному процессу свидетельствует о реальном отношении России к вопросу мира.
- ВСУ сорвали весенне-летнее наступление РФ на 100 км фронта: у врага рекордные потери
- Снятие санкций с России и переговоры Украины с Ираном — Зеленский сделал громкие заявления
- Нанесли удары по заводам и самолетам, есть попадания — Генштаб раскрыл детали атаки на Россию
О личности: Тулси Габбард
Тулси Габбард — американская политическая деятельница и подполковник резерва армии США, которая с 12 февраля 2025 года занимает должность директора национальной разведки США. Бывшая демократка, перешедшая в Республиканскую партию.
