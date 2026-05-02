Стягивают танки и хотят вытеснить ВСУ: в ДШВ раскрыли планы РФ в Покровске

Главное:
- Россияне пытаются вытеснить ВСУ с северных окраин Покровска
- Враг также хочет продвинуться в направлении населенного пункта Шевченко
- Из-за активных действий оккупанты несут существенные потери
Российские оккупанты пытаются вытеснить ВСУ с северных окраин Покровска, чтобы дальше продвигаться в направлении населенного пункта Шевченко. Об этом сообщили в 7 корпусе быстрого реагирования ДШВ.
"Противник продолжает реализацию плана по захвату Покровска. Основная цель — вытеснение Сил обороны с северных окраин города с последующим продвижением в направлении населенного пункта Шевченко", — говорится в сообщении.видео дня
Отмечается, что для поддержания наступательного потенциала в южной части города россияне пытаются нарастить присутствие бронетехники и танков.
Однако из-за активных действий на севере Покровска 76-я десантно-штурмовая дивизия армии РФ несет существенные потери. Враг привлекает резервы, фиксируется работа подразделений "Сомали".
В ДШВ добавляют, что россияне также ведут активные действия в районе Гришиного, безуспешно пытаясь осуществить маневр из северо-восточной части населенного пункта в направлении фермерских хозяйств к северу от Покровска.
Для синхронизации дальнейших действий по обороне Покровской агломерации командир 7 корпуса ДШВ бригадный генерал Евгений Ласийчук провел ряд совещаний с подразделениями, действующими в зоне ответственности.
"Среди ключевых вопросов — эффективность управления боем и необходимость повышения уровня взаимодействия. Фокус в обороне — на контроле воздушного пространства, в частности над Покровском. Город враг активно использует для запуска ударных и разведывательных беспилотников, что существенно затрудняет логистику", — подытожили в 7 корпусе ДШВ.
Ситуация на фронте — последние новости
Как сообщал Главред, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский говорил, что российские оккупанты усилили штурмы в направлении Константиновки. Враг пытается закрепиться на окраинах города.
Пресс-секретарь Группировки объединенных сил Виктор Трегубов заявил, что на Купянском направлении обстановка остается одной из самых напряженных и за последние месяцы заметно ухудшилась.
Соучредитель аналитического проекта DeepState Роман Погорилый рассказал, что российские оккупационные войска с началом потепления заметно активизировали боевые действия на различных участках фронта. На отдельных направлениях ситуация осложняется из-за усиления давления и накопления сил противника.
- РФ готовится к новому наступлению, оккупантов перетягивают с разных направлений — офицер
- Как повлияет на фронт массовая мобилизация в РФ: "Флеш" ответил
- "Вопрос только во времени": в США вынесли вердикт новому наступлению России
Об источнике: Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины
Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины — отдельный род войск в составе Вооруженных сил Украины, предназначенный для действий в качестве воздушного десанта, а также для выполнения боевых задач в тактическом и оперативном тылу противника. В состав войск входят воздушно-десантные, аэромобильные и штурмовые части, пишет Википедия.
