Стягивают танки и хотят вытеснить ВСУ: в ДШВ раскрыли планы РФ в Покровске

Враг активно привлекает резервы для наступления.

Ситуация в Покровске

Главное:

Россияне пытаются вытеснить ВСУ с северных окраин Покровска

Враг также хочет продвинуться в направлении населенного пункта Шевченко

Из-за активных действий оккупанты несут существенные потери

Российские оккупанты пытаются вытеснить ВСУ с северных окраин Покровска, чтобы дальше продвигаться в направлении населенного пункта Шевченко. Об этом сообщили в 7 корпусе быстрого реагирования ДШВ.

"Противник продолжает реализацию плана по захвату Покровска. Основная цель — вытеснение Сил обороны с северных окраин города с последующим продвижением в направлении населенного пункта Шевченко", — говорится в сообщении.

Отмечается, что для поддержания наступательного потенциала в южной части города россияне пытаются нарастить присутствие бронетехники и танков.

Однако из-за активных действий на севере Покровска 76-я десантно-штурмовая дивизия армии РФ несет существенные потери. Враг привлекает резервы, фиксируется работа подразделений "Сомали".

В ДШВ добавляют, что россияне также ведут активные действия в районе Гришиного, безуспешно пытаясь осуществить маневр из северо-восточной части населенного пункта в направлении фермерских хозяйств к северу от Покровска.

Для синхронизации дальнейших действий по обороне Покровской агломерации командир 7 корпуса ДШВ бригадный генерал Евгений Ласийчук провел ряд совещаний с подразделениями, действующими в зоне ответственности.

"Среди ключевых вопросов — эффективность управления боем и необходимость повышения уровня взаимодействия. Фокус в обороне — на контроле воздушного пространства, в частности над Покровском. Город враг активно использует для запуска ударных и разведывательных беспилотников, что существенно затрудняет логистику", — подытожили в 7 корпусе ДШВ.

Об источнике: Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины — отдельный род войск в составе Вооруженных сил Украины, предназначенный для действий в качестве воздушного десанта, а также для выполнения боевых задач в тактическом и оперативном тылу противника. В состав войск входят воздушно-десантные, аэромобильные и штурмовые части, пишет Википедия.

