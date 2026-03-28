Россияне активизировались вблизи Покровска: военные назвали горячие направления

Мария Николишин
28 марта 2026, 20:10
В настоящее время россияне ведут штурмовые действия сразу на нескольких направлениях.
Россияне активизировались вблизи Покровска: военные назвали горячие направления
Россияне активизировались в районе Покровска / коллаж: Главред, фото: 56-я отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, deepstatemap

Главное:

  • Россияне стремятся продвинуться в районах Гришиного и в направлении Родинского
  • На северных окраинах Покровска ВСУ блокируют попытки продвижения врага
  • Противник использует погодные условия для перемещений и накопления сил

В Покровской агломерации основные усилия страны-агрессора России направлены на продвижение в районах Гришиного и в направлении Родинского. Об этом сообщили в 7-м корпусе Десантно-штурмовых войск.

Отмечается, что враг активизировался по всей полосе ответственности подразделения. При этом штурмовые действия ведутся сразу на нескольких направлениях с применением легкой техники, квадроциклов и пехотных групп.

"Силы обороны в зоне ответственности 7 корпуса ДШВ отражают ежедневные атаки на Гришино. В центре населенного пункта продолжаются стрелковые бои, а украинские подразделения сдерживают противника и блокируют его продвижение с востока поселка. Одновременно враг чаще пытается продвигаться на запад, избегая прямого входа в Гришино", — говорится в сообщении.

Также известно, что на северных окраинах Покровска украинские военные блокируют попытки продвижения врага и удерживают определенные рубежи.

Россияне активизировались вблизи Покровска: военные назвали горячие направления
Покровск / Инфографика: Главред

"На направлении Мирноград-Родинское подразделения в полосе обороны 7-го корпуса ДШВ уничтожают и останавливают противника в тесной координации с 1-м корпусом НГУ "Азов"", — подчеркнули военные.

В 7-м корпусе ДШВ добавляют, что в настоящее время растет применение КАБ и ударных БПЛА во всей Покровской агломерации. Кроме того, противник активно использует неблагоприятные погодные условия последних дней для прикрытия перемещений и накопления сил.

"Несмотря на попытки врага накопить артиллерию, усилия Сил обороны направлены на ослабление огневых возможностей противника. В частности, за последние два дня 147-я отдельная артиллерийская бригада 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ уничтожила и повредила четыре вражеские пушки в районе Покровска и Мирнограда", — подытожили в подразделении.

Как сообщал Главред, аналитики проекта "DeepState" заявили, что армия РФ продвинулась вблизи двух населенных пунктов в Донецкой области.

Александр Сырский говорил, что украинские военные освободили от российских оккупантов 470 квадратных километров. Это произошло с начала контрнаступательной операции.

В то же время военные 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода совместно с соседними подразделениями отразили комбинированное наступление врага с четырех направлений под Константиновкой в Донецкой области.

Об источнике: Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины

Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины — отдельный род войск в составе Вооруженных сил Украины, предназначенный для действий в качестве воздушного десанта, а также для выполнения боевых задач в тактическом и оперативном тылу противника. В состав войск входят воздушно-десантные, аэромобильные и штурмовые части, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости Украины война России и Украины Фронт
Регионы ждут дожди: синоптики обнародовали новый прогноз

Регионы ждут дожди: синоптики обнародовали новый прогноз

19:43Синоптик
Реклама

