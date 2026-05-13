Тормозят повсюду: девушка превратила старую скорую в дом на колесах

Девушка превратила списанную карету скорой помощи в жилой фургон для путешествий. Дом на колесах вызывает вопросы у водителей и туристов.

Девушка с отцом переделала старую скорую в дом на колесах

Американка Саманта Хоул вместе с отцом переоборудовала старую машину скорой помощи в полноценный дом на колесах, но необычный проект неожиданно принес ей не только свободу путешествий, но и постоянное внимание на дорогах.

32-летняя жительница Висконсина купила бывший автомобиль экстренной службы у частного владельца за 7000 долларов (307 тысяч гривен). После масштабной переделки, на которую ушло более 25 тысяч долларов (примерно 1,1 млн гривен), старая скорая превратилась в мобильное жилье с душем, кухней и зоной отдыха. Об этом пишет People.

Однако даже после всех изменений автомобиль по-прежнему сильно напоминает настоящую скорую помощь и именно это постоянно вызывает вопросы у окружающих.

Американка признается, что люди регулярно останавливают ее на заправках, парковках и кемпингах, чтобы рассмотреть необычный транспорт поближе. По словам женщины, скрыться на такой машине практически невозможно.

Раньше на кузове даже оставались красные полосы и элементы оформления экстренной службы. Позже их убрали, но форма автомобиля все равно сразу выдает его прошлое.

Саманта шутит, что никому не советует покупать скорую помощь тем, кто хочет путешествовать незаметно. При этом внимание окружающих ее не раздражает, а скорее наоборот, девушка с удовольствием показывает людям результат своей работы.

Когда Саманта только купила автомобиль, внутри находилось практически все оборудование, включая носилки. Позже пространство полностью переделали. Вместо медицинского оснащения появился раскладной диван, кухонная зона и место для хранения вещей.

Фургон также получил душ и газовую плиту, благодаря чему девушка может путешествовать без палаток и гостиниц.

При этом некоторые технические особенности старой скорой до сих пор дают о себе знать. Например, в машине сохранилась пневматическая подвеска, которая раньше использовалась для подъема носилок.

Об издании People People - американский еженедельник про звезд и селебритиз, моду и стиль жизни. Публикуется с 1974, позже появилась веб-версия журнала. Известен своими ежегодными рейтингами - "100 самых красивых людей", "Самый сексуальный мужчина года", "Сама сксуальная женщина года", "Лучший/худший наряд" и пр. Является одним из самых читаемых изданий - по состоянию на 2018 его аудитория исчислялась более чем 35.9 миллионами поклонников.

