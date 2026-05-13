В Москве загорелся Кремль, огонь охватил тысячи квадратов: что известно

Пожар на территории Кремля - масштабный огонь охватил Измайлово.

https://glavred.info/world/v-moskve-zagorelsya-kreml-ogon-ohvatil-tysyachi-kvadratov-chto-izvestno-10764227.html Ссылка скопирована

Пожар в Москве охватил 3000 квадратных метров / Коллаж: Главред, фото: росСМИ

Кратко:

В Москве горел комплекс Кремль в Измайлово на площади 3000 метров

Причиной пожара в ангаре стало короткое замыкание в комнате квестов

Спасатели эвакуировали пять человек, информации о жертвах нет

В ночь на 13 мая в столице страны-агрессора РФ произошел масштабный пожар на территории Кремля. Впрочем, речь идет не об объекте в центре Москвы. Огонь охватил культурно-развлекательный комплекс "Кремль в Измайлово", который расположен ближе к окраине города.

Пожар вспыхнул вечером 12 мая. Огонь распространился на кровле одного из административных зданий в металлокаркасном строении на улице Вернисажной, пишут росСМИ со ссылкой на МЧС.

видео дня

Сначала общая площадь пожара достигла 200 квадратов метров, после чего огонь расширился на 3000 квадратных метров.

Пожар в Москве / Фото: росСМИ

Очевидцы сообщают, что половина ангара выгорела полностью и от него ничего не осталось.

"Тем временем сообщается, что пожар локализован на площади 3 000 квадратов. Информации о пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Пожар в Москве на территории Кремля / Фото: росСМИ

Российский Telegram-канал "Осторожно, Москва" пишет, что пожар начался в техническом помещении квестов, которое находится рядом с музейным комплексом. Предварительно, причиной пожара стало короткое замыкание и неисправность проводки.

Согласно последней информации, из пожара на территории Кремля были спасены пять человек.

К тушению огня привлечены более 100 человек и 30 единиц техники.

Пожар в Москве / Фото: росСМИ

Атаки на Москву - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 7 мая в Московской области РФ заметили дроны. В Наро-Фоминске, вероятно, был атакован военно-логистический комплекс "Нара" который принадлежит министерству обороны страны-агрессора.

В ночь на 4 мая Москву и Самару атаковали беспилотники. В Москве поврежден жилой комплекс на улице Мосфильмовской. Атака произошла за пять дней до запланированного парада 9 мая на Красной площади.

В ночь на 3 апреля неизвестные дроны атаковали Москву и ряд областей РФ. По заявлениям местных властей, часть БПЛА удалось сбить.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред