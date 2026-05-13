В Москве загорелся Кремль, огонь охватил тысячи квадратов: что известно

Кратко:
- В Москве горел комплекс Кремль в Измайлово на площади 3000 метров
- Причиной пожара в ангаре стало короткое замыкание в комнате квестов
- Спасатели эвакуировали пять человек, информации о жертвах нет
В ночь на 13 мая в столице страны-агрессора РФ произошел масштабный пожар на территории Кремля. Впрочем, речь идет не об объекте в центре Москвы. Огонь охватил культурно-развлекательный комплекс "Кремль в Измайлово", который расположен ближе к окраине города.
Пожар вспыхнул вечером 12 мая. Огонь распространился на кровле одного из административных зданий в металлокаркасном строении на улице Вернисажной, пишут росСМИ со ссылкой на МЧС.
Сначала общая площадь пожара достигла 200 квадратов метров, после чего огонь расширился на 3000 квадратных метров.
Очевидцы сообщают, что половина ангара выгорела полностью и от него ничего не осталось.
"Тем временем сообщается, что пожар локализован на площади 3 000 квадратов. Информации о пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Российский Telegram-канал "Осторожно, Москва" пишет, что пожар начался в техническом помещении квестов, которое находится рядом с музейным комплексом. Предварительно, причиной пожара стало короткое замыкание и неисправность проводки.
Согласно последней информации, из пожара на территории Кремля были спасены пять человек.
К тушению огня привлечены более 100 человек и 30 единиц техники.
