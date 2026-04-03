Москву и ряд регионов РФ атаковали дроны: есть разрушения, останавливали аэропорты

Под массированным ударом дронов оказались Москва и ряд регионов России.

https://glavred.info/war/moskvu-i-ryad-regionov-rf-atakovali-drony-est-razrusheniya-ostanavlivali-aeroporty-10753931.html Ссылка скопирована

Москву и Ленинградскую область атаковали дроны / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, росСМИ

Кратко:

Ночью неизвестные беспилотники атаковали Россию

Под удар попали Москва и Ленинградская область

На фоне воздушной угрозы в России приостанавливали работу аэропортов

В ночь на 3 апреля неизвестные дроны атаковали Москву и ряд областей РФ.

По заявлениям местных властей, часть БПЛА удалось сбить. Об этом сообщают Astra, мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко .

видео дня

Атака беспилотников на Москву

Мэр столицы РФ заявил, что якобы удалось сбить один летевший на Москву беспилотник.

"Силы ПВО Минобороны сбили летевший на Москву беспилотник. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - сообщил он.

Впоследствии Собянин сообщил о еще одном сбитом дроне.

Кроме того, на фоне воздушной угрозы в России временно были введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов в некоторых аэропортах. В частности, речь идет о "Внуково", "Пулково" и "Туноше".

Ленинградская область

Также под атаку дронов попала Ленинградская область РФ, где расположен порт Усть-Луга. Губернатор Александр Дрозденко заявил, что якобы удалось сбить семь дронов. Также он сообщил о двух пострадавших.

Взрывы в Воронеже

Местные Telegram-каналы писали, что около 02:00 серия взрывов прозвучала над российским Воронежем. Сообщается, что всего было по меньшей мере 4 звука взрывов, сопровождавшихся гулом моторов в небе и яркими вспышками.

Также не менее 10 взрывов прогремели в Великом Новгороде. их слышали в северной и центральной части города.

Взрывы в России - последние новости

Как писал Главред , в ночь на 21 марта Россию массово атаковали дроны . Под ударом оказались сразу девять районов Ростовской области, стратегические объекты Саратовщины и происки к Москве. Под удар могли попасть объекты вблизи авиабазы ​​"Энгельс". Также возник пожар в районе двух химических предприятий.

Кроме того, в ночь на 19 марта Ставропольский край РФ массированно атаковали дроны-камикадзе. Под ударом оказался один из крупнейших в мире предприятий-производителей удобрений, невинномысский "Азот".

Напомним, 17 марта в Старой Руси Новгородской области России было атаковано АО "123 авиаремонтный завод" . Вероятно, есть попадание в первый цех завода. На авиазаводе как раз находились два самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50, прибывших на ремонт.

Украина создает новое оружие для ударов по России Издание Foreign Policy писало, что на фоне ограниченных поставок западного вооружения Украина более активно развивает собственные дальнобойные средства поражения. Речь идет не только о беспилотниках, но и о ракетных системах, которые в перспективе способны достигать отдаленных целей, включая территорию России. Эксперты считают, что создание собственного высокоточного оружия позволяет Украине действовать более автономно и гибко выбирать цели.

Об источнике: Astra Независимое издание, запущенное сразу после начала полномасштабной войны. Издание освещает горячие темы войны РФ с Украиной, а также преступления российской армии.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред