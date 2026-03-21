Крупнейший налет дронов на РФ: взрывы раздавались даже в Москве, подробности

Россияне писали о множестве взрывов и пожарах.

Дроны атаковали Россию

Кратко:

Ночью дроны массово атаковали Россию

Под удар могли попасть объекты вблизи авиабазы "Энгельс"

Также возник пожар в районе двух химических предприятий

В ночь на 21 марта Россию массово атаковали дроны. Под ударом оказались сразу девять районов Ростовской области, стратегические объекты Саратовской области и подступы к Москве.

Ростовская область

Губернатор Юрий Слюсар заявил, что массированная атака охватила почти весь регион. Россияне насчитали более 90 дронов только в своём небе. Под атакой оказались Чертковский, Миллеровский, Тарасовский, Боковский, Милютинский, Шолоховский, Кашарский, Красносулинский и Каменский районы.

Несмотря на заявления властей о "сбивании всех целей", Telegram-каналы сообщают о пожарах вблизи логистических узлов, обеспечивающих оккупационную группировку в Украине.

Саратовская область

Дроны, вероятно, атаковали объекты вблизи авиабазы "Энгельс". Власти подтвердили повреждения жилых домов (выбиты стекла). В аэропорту "Гагарин" срочно ввели режим ограничений.

Самарская область

Telegram-канал Astra сообщал, что ночью жители Тольятти Самарской области писали о большом количестве взрывов и пожаре. Согласно анализу кадров очевидцев, пожар возник в районе двух, расположенных неподалеку друг от друга, химических предприятий — "Тольяттикаучук" и "КуйбышевАзот".

Известно, что "Тольяттикаучук" — нефтехимическое предприятие, производящее синтетический каучук и химические компоненты, используемые в производстве шин и резинотехнических изделий. "КуйбышевАзот" — химическое предприятие, выпускающее азотные удобрения и химическое сырье (капролактам, полиамиды).

Московская область

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о якобы сбитых как минимум 28 беспилотниках, летевших на Москву.

Взрывы в России — последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 19 марта Ставропольский край РФ подвергся массированной атаке дронов-камикадзе. Под ударом оказалось одно из крупнейших в мире предприятий-производителей удобрений, Невинномысский "Азот".

17 марта в Старой Руси Новгородской области России был атакован АО "123 авиаремонтный завод". Вероятно, есть попадание в первый цех завода. На авиазаводе как раз находились два самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50, которые прибыли на ремонт.

Также 17 марта в Краснодарском крае России прогремела серия взрывов. Регион массово атаковали дроны. Главной целью атаки беспилотников стал местный нефтеперерабатывающий завод.

Об источнике: Astra Независимое издание, запущенное сразу после начала полномасштабной войны. Издание освещает горячие темы войны РФ с Украиной, а также преступления российской армии.

