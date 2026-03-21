Крупнейший налет дронов на РФ: взрывы раздавались даже в Москве, подробности

Кратко:
- Ночью дроны массово атаковали Россию
- Под удар могли попасть объекты вблизи авиабазы "Энгельс"
- Также возник пожар в районе двух химических предприятий
В ночь на 21 марта Россию массово атаковали дроны. Под ударом оказались сразу девять районов Ростовской области, стратегические объекты Саратовской области и подступы к Москве.
Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать главные новости.
Ростовская область
Губернатор Юрий Слюсар заявил, что массированная атака охватила почти весь регион. Россияне насчитали более 90 дронов только в своём небе. Под атакой оказались Чертковский, Миллеровский, Тарасовский, Боковский, Милютинский, Шолоховский, Кашарский, Красносулинский и Каменский районы.
Несмотря на заявления властей о "сбивании всех целей", Telegram-каналы сообщают о пожарах вблизи логистических узлов, обеспечивающих оккупационную группировку в Украине.
Саратовская область
Дроны, вероятно, атаковали объекты вблизи авиабазы "Энгельс". Власти подтвердили повреждения жилых домов (выбиты стекла). В аэропорту "Гагарин" срочно ввели режим ограничений.
Самарская область
Telegram-канал Astra сообщал, что ночью жители Тольятти Самарской области писали о большом количестве взрывов и пожаре. Согласно анализу кадров очевидцев, пожар возник в районе двух, расположенных неподалеку друг от друга, химических предприятий — "Тольяттикаучук" и "КуйбышевАзот".
Известно, что "Тольяттикаучук" — нефтехимическое предприятие, производящее синтетический каучук и химические компоненты, используемые в производстве шин и резинотехнических изделий. "КуйбышевАзот" — химическое предприятие, выпускающее азотные удобрения и химическое сырье (капролактам, полиамиды).
Московская область
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о якобы сбитых как минимум 28 беспилотниках, летевших на Москву.
Полное видео смотрите в нашем Telegram-канале по ссылке.
Взрывы в России — последние новости
Как сообщал Главред, в ночь на 19 марта Ставропольский край РФ подвергся массированной атаке дронов-камикадзе. Под ударом оказалось одно из крупнейших в мире предприятий-производителей удобрений, Невинномысский "Азот".
17 марта в Старой Руси Новгородской области России был атакован АО "123 авиаремонтный завод". Вероятно, есть попадание в первый цех завода. На авиазаводе как раз находились два самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50, которые прибыли на ремонт.
Также 17 марта в Краснодарском крае России прогремела серия взрывов. Регион массово атаковали дроны. Главной целью атаки беспилотников стал местный нефтеперерабатывающий завод.
Читайте также:
- Столб черного дыма виден за километры: дроны нанесли удар по крупной нефтебазе в РФ
- Взрывы не утихают уже три дня: Москва под массированной атакой, что известно
- Дроны долетели до Крыма: атаковано предприятие по ремонту ПВО, подробности
Об источнике: Astra
Независимое издание, запущенное сразу после начала полномасштабной войны. Издание освещает горячие темы войны РФ с Украиной, а также преступления российской армии.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред