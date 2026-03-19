Ракетные удары по Москве: в Foreign Policy узнали о подготовке мощной атаки

Для повышения точности и мощности ударов акцент постепенно смещается на разработку собственных ракет — как крылатых, так и баллистических.

Украина готовит мощные ракетные удары по РФ

Украина активнее развивает дальнобойные средства поражения

Акцент постепенно смещается на разработку собственных ракет

На фоне ограниченных поставок западного вооружения Украина активнее развивает собственные дальнобойные средства поражения.

Речь идет не только о беспилотниках, но и о ракетных системах, которые в перспективе способны достигать удалённых целей, включая территорию России, сообщает издание Foreign Policy.

По данным публикации, украинские дроны уже регулярно работают на значительном расстоянии от линии фронта, нанося удары по объектам инфраструктуры и военным целям. Однако для повышения точности и мощности ударов акцент постепенно смещается на разработку собственных ракет — как крылатых, так и баллистических.

Среди упоминаемых проектов — системы вроде "Сапсан" и "Фламинго", которые рассчитаны на большую дальность и способны нести серьёзную боевую нагрузку. Использование защищённых систем навигации делает их менее уязвимыми для средств противодействия.

В материале также отмечается рост украинского оборонного производства. В частности, компания Fire Point за короткое время увеличила выпуск беспилотников с сотен до десятков тысяч единиц и теперь расширяет направление ракетных разработок.

Эксперты считают, что создание собственного высокоточного оружия позволяет Украине действовать более автономно и гибко выбирать цели. В то же время они подчёркивают, что такие проекты требуют значительных ресурсов, времени и развитой промышленной базы.

Удары по целям РФ - новости по теме

Ранее сообщалось о том, что подразделения Сил обороны Украины поразили пункт базирования кораблей Новороссийск в Краснодарском крае в ночь на 14 ноября России. В ходе атаки применялось украинское вооружение, в частности, ракеты "Нептун" и ударные БпЛА разных типов.

Напомним, ранее в ISW раскрыли последствия ударов по НПЗ РФ. Правительство РФ уже объявило о продлении запрета на экспорт бензина.

Как сообщал Главред, ранее в России зафиксировали масштабные пожары на стратегических нефтеперерабатывающих заводах. Огонь охватил одни из крупнейших НПЗ России - Афипский и Новокуйбышевский.

Об источнике: Foreign Policy Foreign Policy — американский журнал, основанный в 1970 году. Освещает новости международной политики. Тираж составляет более ста тысяч экземпляров и выходит каждые два месяца. Издание также ежегодно публикует собственную версию списка 100 мировых интеллектуалов, сообщает Википедия.

