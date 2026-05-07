Не просто любовь: почему на самом деле кошки следуют за хозяевами, ответ удивит

Юрий Берендий
7 мая 2026, 22:04
Постоянное желание кота ходить за хозяином может объясняться не только привязанностью, но и инстинктами, скукой или попыткой сообщить о своих потребностях.
Почему кошки следуют за хозяевами — как понять, чего хочет кошка / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Кошка неустанно следует за хозяином из комнаты в комнату не просто так. За этим поведением стоит сразу несколько разных причин, и любовь — лишь одна из них. Зооспециалисты проекта"Animal Wised" в видео на YouTube объяснили, что на самом деле происходит.

Хозяин — его защита

По их словам, первая и самая глубокая причина — инстинктивная. Кошка следует за хозяином, потому что чувствует себя в безопасности рядом с вами. Хозяин — тот, кто обеспечивает еду, тепло и защиту от угроз. С точки зрения животного, держаться поближе к вам — это просто разумная стратегия.

"Он знает, что вы защитите его и обеспечите все его потребности", — объясняют специалисты "Animal Wised".

Как понять, что коту скучно

Вторая причина гораздо прозаичнее. Кошка, которой нечем заняться, ищет стимул — и самым динамичным объектом в квартире обычно является именно хозяин.

"Когда ему скучно, ему может казаться интересным ходить за вами", — говорят эксперты.

Если кот тянется за хозяином особенно активно в определенное время суток — это часто сигнал о том, что животному не хватает игры и взаимодействия.

Почему кот ходит по комнатам

Эта причина удивит тех, кто думает, что кот просто "везде лениво слоняется". На самом деле за этим стоит вполне конкретное поведение дикого предка.

"В дикой природе кошки бродят по своей территории, чтобы распространять свой запах и отпугивать потенциальных нарушителей. По этой причине он считает, что вы следите за территорией, и решает сопровождать вас", — объясняют специалисты "Animal Wised".

Иными словами, кот не просто идет за вами — он несет службу вместе с вами.

Как кот просит о помощи

Если кошка не просто следует за вами, а еще и активно мяукает — это отдельный сигнал, который стоит воспринять всерьез.

"Если она следует за вами и мяукает, осмотрите ее, чтобы убедиться, что с ней все в порядке, проверьте, есть ли у нее еда и вода, и чист ли лоток", — советуют эксперты.

Мяуканье во время "преследования" — это язык, с помощью которого кот пытается донести конкретную потребность.

Как понять, что кот хочет играть

Иногда за постоянным следованием стоит не эмоциональная потребность, а игровой инстинкт.

"Игры очень важны для кошек, особенно если они предполагают преследование и ловлю добычи", — отмечают специалисты "Animal Wised".

Перемещение хозяина по квартире для кота может выглядеть как движущаяся "добыча" — и он просто включается в игру.

Сколько раз в день нужно кормить кота / Инфографика: Главред

Как понять, что кот любит хозяина

По словам зооспециалистов, постоянное присутствие рядом — один из способов, которым кот показывает, что ему с вами хорошо.

"Ей нравится быть с вами. Она действительно наслаждается временем, проведенным с вами, потому что вы дарите ей любовь, ласку и внимание", — подтверждают эксперты.

Об источнике: AnimalWised

AnimalWised — это просветительская инициатива, основанная в 2015 году с целью просвещения пользователей по различным вопросам, связанным с животными. В команду проекта входят журналисты, ветеринары, этологи и зоопсихологи, увлеченные животными во всех их проявлениях. Цель AnimalWised — создать ресурс, где пользователи могут исследовать различные аспекты животного мира. При этом отмечается, что информация, предоставляемая специалистами AnimalWised, носит исключительно информативный характер и не заменяет профессиональную консультацию, необходимую для оказания помощи конкретному животному.

кошка кошки домашние питомцы домашние животные коты
