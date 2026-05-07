"Мы не рекомендуем быть в Москве": Зеленский сделал предупреждение накануне 9 мая

Виталий Кирсанов
7 мая 2026, 19:55
Президент прокомментировал заявления России о возможном "перемирии" до 9 мая.
Зеленский сделал предупреждение накануне 9 мая
Зеленский сделал предупреждение накануне 9 мая / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео на YouTube, Офис президента Украины, скриншот из видео на kremlin.ru

Кратко:

  • Украина предлагала России прекратить огонь с 6 мая
  • Однако в ответ получила новые российские удары и угрозы

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не рекомендует представителям других государств посещать Москву во время парада 9 мая. Об этом он заявил в вечернем обращении 7 мая.

"Мы также получили обращения от некоторых государств, близких к России, о том, что их представители собираются быть в Москве. Странное желание… в эти дни. Мы не рекомендуем", – сказал Зеленский.

Президент также прокомментировал заявления России о возможном "перемирии" до 9 мая. По его словам, Украина предлагала России прекратить огонь с 6 мая, однако в ответ получила новые российские удары и угрозы.

"Они хотят получить от Украины разрешение провести свой парад, чтобы безопасно выйти на площадь на час раз в год, а потом снова убивать наших людей и воевать", – заявил глава государства.

Отдельно Зеленский сообщил о новых результатах украинских дальнобойных ударов по территории России. По его словам, украинские силы нанесли удары по ракетному кораблю в районе Каспийского моря, способному запускать "Калибры", а также по нефтяному объекту в Пермском регионе РФ.

Президент заявил, что Украина также добилась удовлетворительных результатов в результате ударов по Брянскому направлению, Туапсе и другим российским нефтяным объектам.

Заявление президента можно посмотреть здесь

Какова цель российских угроз – мнение эксперта

Как писал Главред, бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко заявил, что российская инициатива о так называемом перемирии на 9 мая и сопутствующие угрозы Украине носят скорее пропагандистский и шантажный характер, чем свидетельствуют о реальном стремлении к миру. Об этом он сказал в интервью Oboz.ua.

По словам дипломата, нынешняя риторика Кремля демонстрирует ограниченность его инструментов влияния. Он отметил, что объявленное Россией "перемирие" на 8–9 мая вместе с угрозами ударов в случае "срыва празднований" больше похоже на ультиматум. Огрызко также не исключил, что Москва может использовать эту ситуацию для внутренней пропаганды.

"У Путина фактически не остается ничего другого, как пугать и шантажировать. Это его последняя карта, потому что все остальные он уже проиграл", – подчеркнул Огризко.

Перемирие 9 мая – последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Украина не планирует соблюдать условия перемирия, объявленного Россией на период 8–9 мая по случаю празднования Дня Победы. Об этом в комментарии для Kyiv Independent сообщил высокопоставленный украинский чиновник.

Президент Владимир Зеленский в ответ на нарушение Россией перемирия с 6 мая отметил, что со дня на день Украина ответит России.

До этого Зеленский опроверг информацию о якобы согласованном между США и Россией прекращении огня на 9 мая. По его словам, Киев не получал никаких официальных предложений по этому поводу.

О персоне: Владимир Зеленский

Владимир Зеленский - украинский государственный деятель, шестой и действующий Президент Украины с 20 мая 2019 года. До вступления в должность получил известность как шоумен, актер, комик, режиссер, продюсер и сценарист. Был совладельцем и художественным руководителем "Студии Квартал-95" (2003-2019) и генеральным продюсером телеканала "Интер" (2010-2012).

Политическую карьеру начал в 2019 году и баллотировался на выборах президента Украины 2019 года. По итогам голосования избран Президентом Украины, сообщает Википедия.

