Евровидение 2026: Финляндии разрешили нарушить правило

Финляндия является фаворитом Евровидения 2026.

Кратко:

Что разрешили сделать Финляндии

Почему возник этот вопрос

Представительница Финляндии на Евровидении 2026 Линда Лампениус сыграет на скрипке вживую на Евровидении

Европейский вещательный союз (EBU) сделал исключение и разрешил Линде Лампениус сыграть на скрипке вживую во время выступления Финляндии в Вене. Об этом пишет Yle.

Вопрос был решен сегодня после репетиции финской песни в Вене. Лампениус запросила разрешение у Европейского вещательного союза (EBU), организатора конкурса, еще в апреле.

Игра вживую была отрепетирована и протестирована, и EBU одобрил запрос.

В конкурсах обычно звучат инструменты на записи, так как настраивать их в быстром темпе шоу практически невозможно. Лампениус надеялась, что зрители смогут услышать ее игру вживую.

Финляндия является одним из главных фаворитов Евровидения. Она будет бороться за место в первом полуфинале в следующий вторник.

Евровидение пройдет в Вене, Австрия, с 10 по 16 мая. Первый полуфинал, где выступит Финляндия, состоится 12 мая. Второй полуфинал пройдет 14 мая. Финал конкурса состоится в субботу, 16 мая.

Евровидение-2026 Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом. Украину на Евровидении-2026 представит певица LELÉKA с песней "Ridnym".

