Евровидение 2026: Финляндии разрешили нарушить правило

Кратко:
- Что разрешили сделать Финляндии
- Почему возник этот вопрос
Представительница Финляндии на Евровидении 2026 Линда Лампениус сыграет на скрипке вживую на Евровидении
Европейский вещательный союз (EBU) сделал исключение и разрешил Линде Лампениус сыграть на скрипке вживую во время выступления Финляндии в Вене. Об этом пишет Yle.
Вопрос был решен сегодня после репетиции финской песни в Вене. Лампениус запросила разрешение у Европейского вещательного союза (EBU), организатора конкурса, еще в апреле.
Игра вживую была отрепетирована и протестирована, и EBU одобрил запрос.
В конкурсах обычно звучат инструменты на записи, так как настраивать их в быстром темпе шоу практически невозможно. Лампениус надеялась, что зрители смогут услышать ее игру вживую.
Финляндия является одним из главных фаворитов Евровидения. Она будет бороться за место в первом полуфинале в следующий вторник.
Евровидение пройдет в Вене, Австрия, с 10 по 16 мая. Первый полуфинал, где выступит Финляндия, состоится 12 мая. Второй полуфинал пройдет 14 мая. Финал конкурса состоится в субботу, 16 мая.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Ранее Главред рассказывал, что представительница Украины LELEKA провела первую репетицию и появилась на сцене в наряде, в котором будет выступать на Евровидении 2026. Однако выбор певицы вызвал беспокойство у фанатов.
Ранее также супруга португальского футболиста Криштиану Роналду, который является одним из самых высокооплачиваемых спортсменов по версии Forbes, выгуляла уникальную сумку от французского бренда Hermes.
Вас также может заинтересовать:
- "Очень особый момент": LELEKA впервые показала номер для Евровидения 2026
- Даже не десятка: Украина рухнула в рейтинге букмекеров на Евровидении-2026
- LELEKA всполошила фанатов нарядом для Евровидения 2026 — детали
Евровидение-2026
Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом. Украину на Евровидении-2026 представит певица LELÉKA с песней "Ridnym".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред