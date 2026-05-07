В Днепре после удара дронов загорелся жилой дом: пострадала беременная женщина

Известно о двух пострадавших в результате российской атаки.

https://glavred.info/ukraine/v-dnepre-posle-udara-dronov-zagorelsya-zhiloy-dom-postradala-beremennaya-zhenshchina-10762649.html Ссылка скопирована

Россия атаковала Днепр дронами: пострадали два человека / Коллаж: Главред, фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Кратко:

РФ атаковала Днепр дронами

Вспыхнул пожар в жилом доме

Пострадали люди

В ночь на 7 мая в Днепре прогремели взрывы. Воздушные силы предупреждали об атаке дронов. О последствиях ночной атака рассказал начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

По его словам, сначала было известно об одном пострадавшем. Также возник пожар в многоэтажном жилом доме.

видео дня

"Один человек получил ранения из-за атаки россиян на Днепр. Загорелась квартира в 5-этажном доме. Повреждены несколько домов рядом и автомобили", - написал Ганжа Telegram.

Шахеды - что о них известно / Инфографика: Главред

В шесть утра он уточнил, что два человека пострадали из-за ночной вражеской атаки на Днепр - это беременная 21-летняя женщина и мужчина 45 лет. Обоим оказали медицинскую помощь на месте.

Воздушные атаки РФ на Украину - последние новости

Как писал Главред, в полночь 6 мая стартовал режим тишины, который объявил президент Владимир Зеленский. Впрочем, ВС РФ снова атаковали регионы Украины.

Вражеская атака началась сразу после вступления в силу режима прекращения огня. Харьков, Запорожье, Кривой Рог и другие города оказались под ударом.

В результате попадания "шахеда" по частному дому в Новобаварском районе Харькова вспыхнул пожар. Еще один удар враг нанес по Шевченковскому району. После "прилета" загорелся частный дом, также повреждены соседские дворы.

В Запорожье прогремели взрывы - там атакован объект промышленной инфраструктуры. Глава ОВА Иван Федоров сообщил, что обошлось без пострадавших.

Российская оккупационная армия также атаковала Херсонскую область. Есть погибший и 10 раненых.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Россия нарушила режим прекращения огня, инициированный Украиной в ночь с 5 на 6 мая. Российские атаки продолжались всю ночь. По его словам, в течение ночи и утра российские силы применили 108 беспилотников и 3 ракеты

Советник министра обороны Стерненко заявил, что удары по Украине отменяют перемирие РФ на 9 мая.

Что может заставить Путина завершить войну

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что заставить Путина завершить войну можно только силой. Он также добавил, что даже после поражений в предыдущих войнах российское общество, по его мнению, не претерпело существенных изменений.

"В будущем российский народ, после смены режима и в случае сохранения Россией целостности после поражения, должен в конечном итоге изменить мировоззрение и политические элиты, которые переформатируют саму сущность существования РФ, сделав на десятилетия ставку на дипломатию компромисса", — отмечал он.

Другие новости:

О персоне: Александр Ганжа Александр Ганжа — украинский политик, председатель Днепропетровской областной государственной администрации, генерал полиции 3-го ранга, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред