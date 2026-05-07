В Днепре после удара дронов загорелся жилой дом: пострадала беременная женщина

Кратко:
- РФ атаковала Днепр дронами
- Вспыхнул пожар в жилом доме
- Пострадали люди
В ночь на 7 мая в Днепре прогремели взрывы. Воздушные силы предупреждали об атаке дронов. О последствиях ночной атака рассказал начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.
По его словам, сначала было известно об одном пострадавшем. Также возник пожар в многоэтажном жилом доме.
"Один человек получил ранения из-за атаки россиян на Днепр. Загорелась квартира в 5-этажном доме. Повреждены несколько домов рядом и автомобили", - написал Ганжа Telegram.
В шесть утра он уточнил, что два человека пострадали из-за ночной вражеской атаки на Днепр - это беременная 21-летняя женщина и мужчина 45 лет. Обоим оказали медицинскую помощь на месте.
Воздушные атаки РФ на Украину - последние новости
Как писал Главред, в полночь 6 мая стартовал режим тишины, который объявил президент Владимир Зеленский. Впрочем, ВС РФ снова атаковали регионы Украины.
Вражеская атака началась сразу после вступления в силу режима прекращения огня. Харьков, Запорожье, Кривой Рог и другие города оказались под ударом.
В результате попадания "шахеда" по частному дому в Новобаварском районе Харькова вспыхнул пожар. Еще один удар враг нанес по Шевченковскому району. После "прилета" загорелся частный дом, также повреждены соседские дворы.
В Запорожье прогремели взрывы - там атакован объект промышленной инфраструктуры. Глава ОВА Иван Федоров сообщил, что обошлось без пострадавших.
Российская оккупационная армия также атаковала Херсонскую область. Есть погибший и 10 раненых.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Россия нарушила режим прекращения огня, инициированный Украиной в ночь с 5 на 6 мая. Российские атаки продолжались всю ночь. По его словам, в течение ночи и утра российские силы применили 108 беспилотников и 3 ракеты
Советник министра обороны Стерненко заявил, что удары по Украине отменяют перемирие РФ на 9 мая.
Что может заставить Путина завершить войну
Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что заставить Путина завершить войну можно только силой. Он также добавил, что даже после поражений в предыдущих войнах российское общество, по его мнению, не претерпело существенных изменений.
"В будущем российский народ, после смены режима и в случае сохранения Россией целостности после поражения, должен в конечном итоге изменить мировоззрение и политические элиты, которые переформатируют саму сущность существования РФ, сделав на десятилетия ставку на дипломатию компромисса", — отмечал он.
О персоне: Александр Ганжа
Александр Ганжа — украинский политик, председатель Днепропетровской областной государственной администрации, генерал полиции 3-го ранга, пишет Википедия.
