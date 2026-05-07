Новый риск наступления РФ: Bloomberg раскрыл детали разговора Зеленского и Рютте

Руслан Иваненко
7 мая 2026, 02:13
Украина готовится к возможному обострению боевых действий летом и к сложному зимнему периоду из-за атак на энергосистему.
Зеленский обсуждает с НАТО и европейскими лидерами усиление защиты от ракетных ударов России / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, 56-я отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, 41-я омбр

Кратко:

  • Украина просит ускорить поставки ПВО
  • Акцент на системах Patriot и ракетах
  • Готовятся к сложной зиме и атакам

Украина призывает западных партнеров как можно скорее усилить поставки систем противовоздушной обороны и ракет-перехватчиков, в частности Patriot, на фоне подготовки к сложному зимнему периоду и возможного обострения боевых действий. Об этом шла речь во время переговоров президента Владимира Зеленского с европейскими лидерами и генсеком НАТО Марком Рютте на саммите в Ереване, сообщает Bloomberg.

Киев подчеркивает, что потребность в новых пакетах помощи через механизм PURL стала особенно актуальной из-за дальнейшего разрушения энергетической и тепловой инфраструктуры в результате российских ударов. Как отметил Зеленский, "каждый вклад в программу PURL имеет значение", добавив, что Украине необходимы новые поставки уже в этом году.

По словам украинской стороны и западных чиновников, системы Patriot остаются ключевыми для противодействия российским баллистическим ракетам. Зеленский также подчеркнул срочность поддержки, заявив: "нам нужны новые пакеты PURL уже в мае этого года".

ЗРК Patriot / Инфографика: Главред

Подготовка к летней кампании и зимние риски

Параллельно Киев готовится к потенциальному летнему наступлению России, тогда как, по оценкам собеседников издания, ее текущие успехи остаются ограниченными, а потери — значительными. В то же время отсутствие прогресса в мирных переговорах и риск переключения международного внимания на другие кризисы могут усилить уязвимость Украины зимой.

Отдельно подчеркивается зависимость от западной помощи после сокращения прямого финансирования со стороны США, что увеличило роль европейских стран в рамках программы PURL. Украина также отмечает необходимость защиты энергосистемы, которая неоднократно подвергалась атакам и вызывала масштабные отключения электроэнергии и тепла.

"Нам нужно помогать друг другу подготовиться к зиме и справиться с энергетическими проблемами", — сказал Зеленский.

PURL / Инфографика: Главред

Чего ожидать от ситуации на фронте

Соучредитель аналитического проекта DeepState Роман Погорилый оценил текущую ситуацию на фронте и обозначил ключевые тенденции ее развития.

По его словам, с потеплением российские войска заметно активизировались на различных направлениях, усиливая давление и концентрируя силы на отдельных участках. В результате на нескольких отрезках фронта ситуация постепенно усложняется.

Наиболее интенсивные боевые действия, как отмечает эксперт, сейчас продолжаются в районе Покровска и Мирнограда. Также напряженной остается обстановка на Гуляйпольском направлении, где противник не прекращает штурмов и продолжает подтягивать резервы.

Особое внимание Погорилый обращает на активизацию российских сил в районе Сиверска. Там враг, по его словам, пытается воспользоваться нехваткой личного состава в украинских подразделениях и постепенно продвигается вглубь оборонительных позиций.

Сложной остается и ситуация на Купянском направлении, где сохраняются риски повторения ранее уже проблемных сценариев.

Еще одним горячим направлением эксперт называет район Константиновки, который сейчас уступает по интенсивности только Покровску. Там продолжаются активные штурмовые действия, а противник пытается закрепиться в населенных пунктах на южных окраинах. В то же время украинские подразделения, в частности операторы беспилотников, продолжают сдерживать эти попытки и наносить потери врагу.

Война России против Украины — что известно о ситуации на фронте

Как ранее сообщал Главред, российские оккупанты пытаются расшатать украинскую оборону на Славянско-Лиманском направлении. Об этом заявил военнослужащий с позывным "Мучной".

Кроме того, российские войска, впервые вошедшие на окраины Константиновки еще осенью 2025 года, так и не смогли превратить этот прорыв в реальный продвижение. Об этом свидетельствует новый отчет Института изучения войны, который опровергает предположения о якобы недавних изменениях на линии фронта, о которых накануне писало издание Reuters.

Напомним, что общая ситуация на фронте остается сложной, и в ближайшее время возможно обострение боевых действий в районе Доброполья в Донецкой области, отметил лейтенант ВСУ с позывным "Алекс".

Об источнике: Bloomberg

Bloomberg — американская компания (товарищество с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из двух ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

