"Впереди очень непростые времена": в DeepState предупредили об обострении на фронте

Российские войска активизируют боевые действия на ряде направлений фронта и продолжают штурмовые операции.

На отдельных участках фронта наблюдается переброска дополнительных сил и ресурсов противника

РФ активизировала штурмы на нескольких направлениях фронта

Ожесточенные бои в Покровске, Константиновке, Гуляйполе

Дроны РФ наносят удары по Краматорску и Славянску

Российские оккупационные войска с началом потепления заметно активизировали боевые действия на различных участках фронта. На отдельных направлениях ситуация осложняется из-за усиления давления и накопления сил противника. Об этом в интервью "Украинскому радио" рассказал соучредитель аналитического проекта DeepState Роман Погорилый.

По его словам, наиболее интенсивные штурмы продолжаются в районе Покровска – Мирнограда. Также напряженной остается ситуация на Гуляйпольском направлении, где противник осуществляет атаки, накапливает силы и подтягивает дополнительные подразделения.

"Константиновка занимает второе место после Покровска, там максимально активные штурмовые действия. Они пытаются проникнуть в населенные пункты на южных окраинах. В южной части они уже там сидят, их постоянно выслеживают, убивают, они пытаются там накапливаться. Ситуация не улучшается. Но наши пилоты постоянно активно работают и пытаются все это сдерживать", – отметил Погорилый.

Отдельно он сообщил об усилении давления на новом участке фронта – в районе Сиверска и на прилегающих территориях. По его словам, российские войска пользуются нехваткой личного состава в украинских подразделениях и имеют "существенные успехи с просачиванием вглубь территории нашей обороны".

Также, по оценке эксперта, сложная ситуация складывается на Купянском направлении, где существуют риски повторения предыдущих сценариев развития событий.

Купянск

Расстояние от крайних точек "серой зоны" до Славянска, по словам Погорилого, составляет около 14 километров, а от линии боевого столкновения — 15–16 километров.

"Где-то от района Федоровки Второй, Никифоровки. Если по прямой, то там все 20, это район Свято-Покровска, Ризниковки. Краматорск тоже где-то, наверное, километров 14 будет от красной зоны. Если говорить о том, долетают ли россияне туда дронами? Долетают. Они летают по Краматорску, как у себя дома, постоянно выискивают какую-то цель", – добавил он.

Погорилый также отметил, что на Славянское направление заходит российское подразделение "Рубикон", что может дополнительно осложнить ситуацию.

"Там передвигаться, скорее всего, вообще скоро будет невозможно, потому что они бьют по логистике. Поэтому нас ждут впереди очень непростые времена. А когда появится "зеленка" – будет еще тяжелее", – прогнозирует он.

Славянск

По его словам, противник продолжает действовать на всех ключевых участках фронта, концентрируя усилия там, где видит слабые места в обороне. В то же время Славянск, Краматорск и Константиновка остаются стратегически важными населенными пунктами Донецкой области.

"Потому что они уже в Константиновке сражаются за нее, а к Краматорску, Славянску подбираются обстрелами и дронами. Для них это просто глобальная масштабная задача. Они будут двигаться там, где будет возможность. Найдут слабое место – направят туда ресурсы. Поставят себе задачу взять населенный пункт – направят туда максимальные ресурсы. Если еще и смогут воспользоваться какими-то пробелами в обороне, проблемами, слабыми местами – это для них просто дополнительный фактор, который усилит выполнение их задач. Они идут, не останавливаются, прорываются. И последняя наша возможность остановить их – уничтожать. У нас больше нет другого выбора", – подчеркнул Роман Погорилый в эфире Украинского радио.

DeepState

Он также добавил, что российская сторона перебрасывает дополнительную пехоту, что приводит к росту концентрации сил на отдельных направлениях фронта.

Как сообщал Главред, российские войска продолжают наступательные действия в Донецкой области и добиваются частичных успехов вблизи отдельных населенных пунктов.

Кроме того, Россия стягивает силы для наступления на Покровском направлении. Туда враг перетягивает оккупантов с других направлений. Об этом заявил офицер бригады "Рубеж" НГУ Владимир Черняк.

Напомним, что страна-агрессор Россия не отказывается от намерения расширить зону контроля непосредственно по линии границы. К счастью, достичь больших успехов оккупанты не могут. Об этом заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко в интервью Укринформу.

О личности: Роман Погорилый Роман Погорилый — аналитик, соучредитель проекта DeepState, интерактивной онлайн-карты боевых действий в Украине, которая позволяет следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий в российско-украинской войне.

