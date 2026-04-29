Россияне пытаются прорваться вдоль границы: в ГПСУ назвали горячие направления

Демченко отметил, что Россия в любой момент может начать переброску войск на территорию Беларуси.

Ситуация вдоль границы

Главное из заявления пресс-секретаря ГПСУ:

Россия хочет расширить зону контроля вдоль границы

Наиболее активные бои проходят в Сумской и Харьковской областях

Подтягивания к границе белорусских военных не фиксируется

Страна-агрессор Россия не отказывается от намерения расширить зону контроля непосредственно по линии границы. К счастью, достичь больших успехов оккупанты не могут. Об этом заявил пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко в интервью Укринформу.

"Конечно, граница с Россией – это фактически линия фронта, где-то с активными боевыми действиями, где-то без пехотной активности противника", – подчеркнул он.

По его словам, наиболее активен враг в Сумской и в пределах Харьковской областей.

"Напротив своих активных направлений в пределах Сумской и Харьковской областей враг перегруппировывает свои силы и пытается восполнить потери, потому что потери огромны. Любая попытка врага продвинуться – это десятки убитых, десятки раненых ежедневно", – говорит пресс-секретарь ГПСУ.

Говоря о Черниговской области, он добавил, что в настоящее время активности противника по попыткам пересечь границу пехотными группами не фиксируется.

Существует ли угроза со стороны Беларуси

Демченко отметил, что в настоящее время на границе лишь периодически проходят ротацию и перемещаются те подразделения, которые Беларусь и ранее удерживала вблизи госграницы.

"Украинские пограничники не фиксируют на территории Беларуси в непосредственной близости от нашей границы перемещение техники или подтягивание к границе военных. Подтягивания войск нет", — заверил он.

В то же время, по его мнению, в любой момент Россия может начать переброску своих сил на территорию Беларуси и использовать ее инфраструктуру.

Кроме того, представитель ГПСУ подчеркнул, что Москва может оказывать давление на Минск с целью вовлечения в войну против Украины.

"Поэтому следим, будем реагировать на все вызовы, которые могут исходить с территории Беларуси, и продолжаем укреплять это направление. Продолжается наращивание инженерных укреплений непосредственно по линии границы с Беларусью", — подытожил Демченко.

Армия Беларуси

Как сообщал Главред, командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий заявил, что корпус планирует убрать с передовой линии треть пехоты и заменить ее наземными беспилотными системами.

Аналитики проекта DeepState сообщали, что оккупантам удалось расширить зону контроля на Покровском направлении. Наблюдается продвижение врага вблизи Покровска и Мирнограда.

В то же время заместитель бригады беспилотных систем "Ахиллес" Олесь Маляревич говорил, что фронт постоянно меняется под влиянием современных методов ведения войны. Массовое применение мин, ударных дронов и роботизированных комплексов привело к значительному расширению так называемой "килзоны".

Об источнике: Государственная пограничная служба Украины Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) — правоохранительный орган специального назначения, на который возложены задачи по обеспечению неприкосновенности государственной границы Украины и охране суверенных прав Украины в ее исключительной (морской) экономической зоне, пишет Википедия.

